Компания Volvo задумалась о выпуске автомобилей в России 8

Решение об открытии производства автомобилей Volvo зависит от спроса.

Компания Volvo в ближайшем будущем намеревается организовать серийное производство своих автомобилей на территории России. Об этом заявил президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен на открытии нового дилерского центра Volvo ГК «Авилон» в Москве.

По его словам, на локализацию производства автомобилей Volvo в РФ прямо влияют уровень спроса и продаж на них среди россиян. В том случае, если эти показатели будут стабильно высокими, вопрос открытия собственного предприятия топ-менеджмент компании вынесет на первый план.

Напомним, что сейчас шведская компания Volvo имеет свои заводы по производству автомобилей в Бельгии, Китае, Швеции и США. Последний, к слову, был открыт и запущен на прошлой неделе. Что касается России, то ввиду пока еще недостаточно высоких объемов продаж (7000 автомобилей за 2017 год), строительство очередного завода на данный момент нецелесообразно.