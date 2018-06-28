Компания Volvo задумалась о выпуске автомобилей в России
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Компания Volvo задумалась о выпуске автомобилей в России
Июнь 28 19:01 2018

Решение об открытии производства автомобилей Volvo зависит от спроса.

Компания Volvo в ближайшем будущем намеревается организовать серийное производство своих автомобилей на территории России. Об этом заявил президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен на открытии нового дилерского центра Volvo ГК «Авилон» в Москве.

По его словам, на локализацию производства автомобилей Volvo в РФ прямо влияют уровень спроса и продаж на них среди россиян. В том случае, если эти показатели будут стабильно высокими, вопрос открытия собственного предприятия топ-менеджмент компании вынесет на первый план.

Напомним, что сейчас шведская компания Volvo имеет свои заводы по производству автомобилей в Бельгии, Китае, Швеции и США. Последний, к слову, был открыт и запущен на прошлой неделе. Что касается России, то ввиду пока еще недостаточно высоких объемов продаж (7000 автомобилей за 2017 год), строительство очередного завода на данный момент нецелесообразно.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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