Nissan Leaf завершает самый длинный и сложный тест-драйв в автономном режиме в Великобритании

Исследования консорциума HumanDrive, работающего при поддержке правительства Великобритании и европейского отделения компании Nissan, подходят к завершению

В рамках совместного проекта были проведены исследования и испытания новых технологий для создания системы автономного вождения, имитирующей стиль езды человека

370-километровый автономный тест-драйв по дорогам Англии, получивший название Grand Drive, стал важным этапом для проектной команды из Великобритании

Маршрут Grand Drive включал в себя особенности дорожной сети Великобритании — сложные круговые развязки и скоростные загородные дороги без разметки, белых ограничительных линий или бордюров

Проект по исследованию современных технологий автономного вождения, реализуемый в Великобритании при участии Nissan, успешно завершился 370-километровым автономным тест-драйвом по дорогам Англии

Grand Drive стал результатом исследований специально созданного консорциума. Его целью было создание алгоритма автономного вождения приближенного к обычной манере езды человека. Проект HumanDrive был осуществлен при участии правительства Великобритании, Центра «подключенных» и автономных автомобилей (CCAV) и организации Innovate UK, а также девяти других партнеров консорциума. Общий объем финансирования составил 13,5 млн фунтов стерлингов.

За время проекта было успешно завершено два испытания: 370-километровый тест-драйв – Grand Drive – с использованием передовой технологии определения местоположения, а также исследования на тестовом треке, где с помощью высокопроизводительных компьютеров изучались алгоритмы автономного вождения, имитирующие стиль езды человека.

В качестве тестовых автомобилей использовались электромобили Nissan LEAF, оборудованные GPS-навигатором, радаром, лидаром и камерами. С помощью получаемых данных система автономного вождения управляла движением автомобиля и самостоятельно преодолевала препятствия.

Grand Drive — подробно

Завершением первого этапа проекта стал путь Grand Drive от Крэнфилда до Сандерлэнда. Ему предшествовала 30-месячная работа консорциума HumanDrive – команды, состоящей из представителей компаний-партнеров во главе с инженерами Nissan в Великобритании.

Одной из ключевых задач проекта была разработка продвинутой системы автономного вождения. По мере приближения будущего с преобладанием «подключенных» и автономных автомобилей важно сделать эти системы понятными и естественными в использовании.

В ходе 370-километрового (230 миль) тест-драйва наработанный опыт был использован на практике при движении по загородным дорогам с отсутствующей или минимальной дорожной разметкой, перекресткам, круговым развязкам, а также автомагистралям. Система автономного вождения активировалась на маршруте при смене полос движения, в местах примыкания дорог и, при необходимости, для остановки и возобновления движения.

Боб Бейтмен (Bob Bateman), менеджер проекта Европейского технического центра Nissan, сказал:

«Проект HumanDrive позволил нам разработать автономный автомобиль, который справляется со сложными особенностями дорог в Великобритании – запутанными круговыми развязками и высокоскоростными загородными дорогами без дорожной разметки и бордюров».

HumanDrive и машинное обучение

Вторым этапом проекта стало изучение того, как технологии искусственного интеллекта c машинным обучением могут улучшить ощущения и комфорт пассажиров в поездках на «подключенных» и автономных автомобилях. Пилотные образцы автомобилей успешно прошли испытания на закрытых трассах. В них использовался искусственный интеллект, разработанный партнером консорциума — компанией Hitachi Europe Ltd. С помощью искусственного интеллекта машинное обучение систем шло в режиме реального времени. На основе созданных баз данных о сценариях и решениях, встречавшихся ранее, в будущем будут построены алгоритмы безопасного объезда препятствий.

При разработке этих технологий был использован целый ряд инструментов: имитационное моделирование, аппаратное обеспечение с использованием обратной связи, частные испытательные полигоны. Также были проведены многочисленные проверки и испытания.

Надим Захави (Nadhim Zahawi), Министр промышленности Великобритании, сказал:

«Безопасное завершение самого длинного автономного тест-драйва в Великобритании – это невероятное достижение для Nissan и консорциума HumanDrive, а также огромный шаг к внедрению автомобилей без водителей на дорогах общего пользования». «Этот проект является ярким примером того, как автомобильная промышленность, работая с правительством, может продвигать технологии, способствующие мобильности людей, помогая при этом сократить выбросы углерода».

Джордж Фримэн (George Freeman), Министр по транспортным технологиям и инновациям, сказал:

«Великобритания быстро становится лидером в области интеллектуальных и автоматизированных технологий управления транспортом. Это огромный глобальный сектор способный создать тысячи новых рабочих мест». «Наше будущее мобильности: городская стратегия поддерживает инновации в области транспорта для более чистого, экологичного и интеллектуального транспорта. Успешный проект Nissan – HumanDrive – это яркий пример того, как может выглядеть следующий этап транспортной революции в Великобритании».

Проект HumanDrive не ограничивался разработкой технологий автономного вождения. Исследования, в том числе, были нацелены на повышение кибербезопасности автономных автомобилей. Разрабатывались методики обеспечения безопасности для тестирования автономных автомобилей в Великобритании и оценки их влияния на всю транспортную систему.

HumanDrive и Nissan

Несмотря на то, что исследования проводились только в условиях дорожного движения Великобритании, данные, полученные в ходе реализации проекта HumanDrive, помогут разрабатывать системы автономного вождения в будущем.

В настоящее время все новые модели Nissan JUKE, LEAF, Qashqai и X-Trail, представленные на Европейском рынке, оборудованы опциональной системой ProPILOT, одной из технологий Intelligent Mobility от Nissan. Она предлагает помощь в управлении автомобилем, разгоне и торможении. Система работает при движении автомобиля по отдельным полосам скоростных шоссе. Она была оптимизирована как для работы в условиях загруженных дорог, так и для движения по автомагистралям с большой скоростью.

Освобождая водителей от некоторых наиболее рутинных задач, система ProPILOT снижает усталость и уровень стресса, благодаря чему повышается безопасность и точность управления.

Дэвид Мосс (David Moss), главный вице-президент Nissan Europe, ответственный за исследования и разработки в Европе, сказал:

«Концепция Nissan Intelligent Mobility нацелена на разработку технологий автономного вождения для всех наших автомобилей, которые будут эксплуатироваться в любых странах мира. Сейчас у нас имеются все возможности для дальнейшего развития этого исследовательского проекта, развернутого в Великобритании, и мы продолжаем двигаться в будущее с более автономными, электрифицированными и «подключенными» автомобилями».

Члены консорциума, принимающие участие в проекте HumanDrive и их роли: