Установлена связь между добропорядочностью водителя и ценой его автомобиля

Установлена связь между добропорядочностью водителя и ценой его автомобиля
03 марта 17:11 2020

Исследование показало, что владельцы дорогих машин с меньшей вероятностью уступят дорогу пешеходам

Специалисты Невадского университета в Лас-Вегасе пришли к выводу, что владельцы дорогих автомобилей чаще других нарушают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на переходах. Учёные собрали статистику, согласно которой из 461 водителя лишь 28% уступали дорогу пешеходам. Вероятность, с которой водитель уступит дорогу, напрямую зависела от стоимости автомобиля: каждая тысяча долларов сокращала эту вероятность на 3%.

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Исследование, опубликованное в Journal of Transport & Health, также показало, что автомобилисты охотнее уступали дорогу женщинам и белым мужчинам. Исследовательская группа заявила, что эти результаты важны для сферы общественного здравоохранения, поскольку люди получают серьёзные травмы при столкновении с автомобилем, даже если водитель ехал с низкой скоростью.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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