Оливье Морне займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»

С 1 октября 2019 года Оливье Морне (Olivier Mornet) займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в периметре Groupe Renault

Г-н Морне является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC. С 1996 года он работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. В периметр его ответственности входили структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах, Италии. С 2016 года Оливье Морне работал в должности главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).