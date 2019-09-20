Оливье Морне займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»

Оливье Морне займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»
Сентябрь 20 11:01 2019

С 1 октября 2019 года Оливье Морне (Olivier Mornet) займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в периметре Groupe Renault

Г-н Морне является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC. С 1996 года он работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. В периметр его ответственности входили структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах, Италии. С 2016 года Оливье Морне работал в должности главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).Ольвье Морне займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»

Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил г-на Птачека за работу в АВТОВАЗе: «С 2016 года Ян проделал отличную работу по преобразованию LADA в современный, быстроразвивающийся и самый продаваемый автомобильный бренд в России, радикально переформатировав дилерскую сеть, улучшая клиентский сервис и бренд-коммуникации. В настоящее время Марка занимает 21% на рынке России, и это наилучший результат за последние 8 лет.  Модели Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России. Я хочу выразить благодарность Яну за те огромные достижения, которые он совершил совместно со своей командой и дилерской сетью. Я желаю ему достигнуть новых высот в его карьере. Уверен, что профессионализм и большой международный опыт Оливье Морне будут способствовать сохранению импульса LADA и дальнейшему усилению позиций LADA на российском и экспортном рынках».

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AMSRUS
AMSRUS

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