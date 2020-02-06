В МВД не поддержали идею специальных наказаний за скручивание пробега

Проблема скрученного пробега при продаже подержанных машин не относится к сфере безопасности дорожного движения, а ответственность за скручивание показаний одометра в достаточной мере урегулирована гражданским законодательством. Об этом говорится в ответе пресс-службы МВД на запрос РИА “Новости”

Поводом для обращения по этому вопросу послужила недавняя публикация в газете “Известия”, в которой говорилось, что в Госдуме в феврале могут обсудить введение штрафов за скручивание пробега у подержанных машин. Эту информацию изданию подтвердили в думском комитете по транспорту. В статье также гоорилось, что в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) предлагают взыскивать за оказание таких услуг 300 тыс. рублей с физлиц и 1 млн рублей с юрлиц.

В МВД заявили, что основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносят покупателю машины, но на безопасность дорожного движения и правоотношения в этой сфере такие действия не влияют.

“Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен, прежде всего, на извлечение дополнительной материальной выгоды… Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством”, – говорится в ответе МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что неисправности транспортных средств, которые негативно влияют на безопасность езды и окружающую среду, обнаруживаются при проведении техосмотра и не зависят от показаний одометра.

В марте прошлого года группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесла на рассмотрение ЗаКСа законопроект о введении уголовной ответственности за обман или введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его продаже. Депутаты предлагали дополнить Уголовный кодекс РФ статьей “Мошенничество при продаже автомобиля”.

“Недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание в виде штрафа на сумму до 500 тыс. рублей или обязательных работ до 360 часов”, – сообщили тогда в аппарате одного из соавторов инициативы депутата Дениса Четырбока.

По материалам Newsru.