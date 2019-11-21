Введение нового медосмотра для водителей отложили

Введение нового медосмотра для водителей отложили
Ноябрь 21 17:11 2019

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. Новый порядок должен был вступить в силу в пятницу, 22 ноября

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— написал господин Салагай в своем Telegram-канале. Он добавил, что министр Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».

Напомним, поправки к порядку проведения водительских медкомиссий Минздрав подготовил по поручению президента РФ в июле. Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием. Эксперты поддерживают введение наркотестов, но не исключают, что «липовые справки просто станут дороже».

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AMSRUS
AMSRUS

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