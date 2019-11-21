Введение нового медосмотра для водителей отложили

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— написал господин Салагай в своем Telegram-канале. Он добавил, что министр Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».
«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— написал господин Салагай в своем Telegram-канале. Он добавил, что министр Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».
Напомним, поправки к порядку проведения водительских медкомиссий Минздрав подготовил по поручению президента РФ в июле. Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием. Эксперты поддерживают введение наркотестов, но не исключают, что «липовые справки просто станут дороже».
C 2014 года www.amsrus.ru
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