Trenton Engine Complex выпустили 10-миллионный двигатель Pentastar

На заводе Trenton Engine Complex в США сошел с конвейера 10-миллионный двигатель Pentastar

В феврале 2019 года на заводе Trenton Engine Complex компании FCA в США сошел с конвейера 10-миллионный двигатель Pentastar. Семейство этих двигателей было запущено в производство в 2010 году. За сравнительно короткий срок двигатель завоевал покупательское доверие. Активный спрос на силовой агрегат объяснятся экономичным расходом топлива, плавной работой и износостойкостью. Такие показатели позволили компании FCA заменить 7 типов V-образных шестицилиндровых двигателей на один вариант Pentastar. Сегодня Pentastar установлен на половине всех продаваемых автомобилей Chrysler, Jeep®.

«Pentastar – классика на все времена. Мы подняли ставки на всем рынке двигателей V-6 для массового сегмента. И наши покупатели оказались в выигрыше» – сообщает Боб Ли, руководитель направления двигателей, силовых и электрических установок в североамериканском подразделении FCA.

На российском рынке двигатель Pentastar представлен на автомобилях Jeep® Cherokee, Jeep® Grand Cherokee.

Двигатель семейства Pentastar – признанный лидер не только среди покупателей, но и среди профессионального сообщества. В 2011 году 3,6- литровый Pentastar вошел в список лучших двигателей рейтинга «Ward’s 10 Best Engines». Этот рейтинг ежегодно формируется американским журналом Ward’s AutoWorld magazine.

Компания FCA постоянно работает над улучшением выпускаемых автомобилей. В 2015 году был запущен в производство 3,6-литровый двигатель Pentastar второго поколения. Новая модификация обладает охлажденной рециркуляцией выхлопных газов (EGR). Эта функция улучшает эффективность автомобиля при повышенных нагрузках. Также инженеры увеличили крутящий момент до 14,9% на скоростях менее 3 000 об/мин. А система 2-ступенчатого изменения высоты хода клапана (VVL) обеспечивает экономичный расход топлива. Новый Jeep Gladiator Pickup, премьера которого состоится в 2020 году, будет оснащен двигателем Pentastar второго поколения.