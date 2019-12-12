Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2019 года

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2019 года
Декабрь 12 14:11 2019

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 463,4 тыс. единиц. Это на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась четверть от общего объема. В количественном выражении это составило 116 тыс. штук, что на 4,4% ниже результата годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей показатель в ноябре оказался равен 50,7 тыс. подержанных экземпляров (-2%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже уменьшились (-3,5% до 25,9 тыс. шт.). В ТОП-5 также попали корейские марки Hyundai (25,3 тыс. шт.) и KIA (23,3 тыс. шт.), показывающие рост на 5,1% и 7,3% соответственно.

Эксперты отмечают, что в десятке лидеров более половины брендов (6) демонстрируют отрицательную динамику вторичного рынка, при этом сильнее других «просел» Ford (-8,3%). А вот «в плюсе», помимо упомянутых ранее «корейцев», оказались еще Volkswagen (+1,5%) и Renault (+2,5%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в ноябре 2019 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил 11,6 тыс. экземпляров, показав падение на 8,8%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 11 тыс. единиц (-9%). В тройку лидеров ворвался Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился на 14,2% до 10 тыс. машин. Замкнули же первую пятерку вазовские седаны – LADA 2107 «Классика» (9,9 тыс. шт.; -9,9%) и LADA 2170 «Приора» (9,2 тыс. шт.; -3,5%).Авторынок

Также отметим, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2019 года (шт.)

МаркаНоябрь 2019Ноябрь 2018Изм., %11 мес. 201911 мес. 2018Изм., %
1LADA116 008121 372-4,41 233 5551 276 815-3,4
2TOYOTA50 65351 665-2,0546 556552 094-1,0
3NISSAN25 86526 803-3,5278 411276 2110,8
4HYUNDAI25 31324 0875,1259 716246 9275,2
5KIA23 28721 6957,3241 456219 8799,8
6CHEVROLET20 01320 725-3,4214 980217 181-1,0
7VOLKSWAGEN19 21418 9211,5200 078195 7252,2
8RENAULT17 99017 5502,5184 565176 1354,8
9FORD17 58719 186-8,3193 120197 941-2,4
10MITSUBISHI13 69714 434-5,1148 339150 343-1,3
Всего по России463 449474 244-2,34 944 1794 961 361-0,3

ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2019 года (шт.)

МодельНоябрь 2019Ноябрь 2018Изм., %11 мес. 201911 мес. 2018Изм., %
1LADA 211411 57312 684-8,8125 483134 991-7,0
2FORD FOCUS11 00512 094-9,0121 826125 603-3,0
3HYUNDAI SOLARIS10 0468 79814,299 28388 61912,0
4LADA 21079 92011 008-9,9109 105118 116-7,6
5LADA 21709 2019 530-3,597 053100 080-3,0
6KIA RIO9 0088 02012,392 30379 28916,4
7TOYOTA COROLLA8 6819 101-4,695 20696 634-1,5
8LADA 4X48 4698 483-0,285 55784 8690,8
9LADA 21108 2099 404-12,789 19899 731-10,6
10LADA 21907 3096 9155,775 28468 8349,4
Всего по России463 449474 244-2,34 944 1794 961 361-0,3

На тему:

  Article "tagged" as:
автомобили с пробегомлегковые автомобилироссийский авторынок
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Большегрузы собираются под Москвой

Большегрузы собираются под Москвой 6

Самостоятельный рестайлинг обычной Lada Granta в новую FL

Самостоятельный рестайлинг обычной Lada Granta в новую FL 0

Шпионские фото обновлённого Kia cee’d

Шпионские фото обновлённого Kia cee’d 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.