Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 463,4 тыс. единиц. Это на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась четверть от общего объема. В количественном выражении это составило 116 тыс. штук, что на 4,4% ниже результата годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей показатель в ноябре оказался равен 50,7 тыс. подержанных экземпляров (-2%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже уменьшились (-3,5% до 25,9 тыс. шт.). В ТОП-5 также попали корейские марки Hyundai (25,3 тыс. шт.) и KIA (23,3 тыс. шт.), показывающие рост на 5,1% и 7,3% соответственно.

Эксперты отмечают, что в десятке лидеров более половины брендов (6) демонстрируют отрицательную динамику вторичного рынка, при этом сильнее других «просел» Ford (-8,3%). А вот «в плюсе», помимо упомянутых ранее «корейцев», оказались еще Volkswagen (+1,5%) и Renault (+2,5%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в ноябре 2019 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил 11,6 тыс. экземпляров, показав падение на 8,8%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 11 тыс. единиц (-9%). В тройку лидеров ворвался Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился на 14,2% до 10 тыс. машин. Замкнули же первую пятерку вазовские седаны – LADA 2107 «Классика» (9,9 тыс. шт.; -9,9%) и LADA 2170 «Приора» (9,2 тыс. шт.; -3,5%).

Также отметим, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2019 года (шт.)

№ Марка Ноябрь 2019 Ноябрь 2018 Изм., % 11 мес. 2019 11 мес. 2018 Изм., % 1 LADA 116 008 121 372 -4,4 1 233 555 1 276 815 -3,4 2 TOYOTA 50 653 51 665 -2,0 546 556 552 094 -1,0 3 NISSAN 25 865 26 803 -3,5 278 411 276 211 0,8 4 HYUNDAI 25 313 24 087 5,1 259 716 246 927 5,2 5 KIA 23 287 21 695 7,3 241 456 219 879 9,8 6 CHEVROLET 20 013 20 725 -3,4 214 980 217 181 -1,0 7 VOLKSWAGEN 19 214 18 921 1,5 200 078 195 725 2,2 8 RENAULT 17 990 17 550 2,5 184 565 176 135 4,8 9 FORD 17 587 19 186 -8,3 193 120 197 941 -2,4 10 MITSUBISHI 13 697 14 434 -5,1 148 339 150 343 -1,3 Всего по России 463 449 474 244 -2,3 4 944 179 4 961 361 -0,3

ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2019 года (шт.)