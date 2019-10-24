Renault подготовил патрульный автомобиль Госавтоинспекции для выставки Interpolitex

Автомобиль оборудован строго в соответствии с требованиями заказчика: сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), специальная цветографическая схема, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения, радиостанция, система видеофиксации и другое специальное оборудование.
«Renault Россия является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах, и мы надеемся, что и в дальнейшем сможем соответствовать высоким требованиям государственных структур и успешно сотрудничать с ними в будущем», – отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия.
Renault Logan Stepway – автомобиль, который, объединив в себе передовые технологии, инновационные технические решения и легендарную надежность Renault в сочетании с характером кроссовера, позволяет решать правоохранительным органам более широкий спектр задач.
Экспозиция Международной выставки средств обеспечения безопасности государства “ИНТЕРПОЛИТЕХ” разместилась на площади 25 500 кв.м. в трех экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ и представляет собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга: выставки полицейской техники «Цифропол», выставок «Росгвардия» и «Граница», а также Форум НСБ «Безопасная столица».
Организаторами мероприятия выступают МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
Главная фотография: {21235188, СПЕЦАВТОМОБИЛЬ НА БАЗЕ RENAULT LOGAN STEPWAY НА ВЫСТАВКЕ INTERPOLITEX}
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