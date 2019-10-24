Renault подготовил патрульный автомобиль Госавтоинспекции для выставки Interpolitex

Renault Россия совместно с ООО «ЦПП «Движение» подготовили патрульный автомобиль Госавтоинспекции для XXIII Международной выставки Interpolitex, которая проходит до 25 октября на ВДНХ

В рамках мероприятия представлен опытный образец специального автомобиля на базе Renault Logan Stepway для эксплуатации сотрудниками правоохранительных органов

Renault Россия совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки ДВИЖЕНИЕ», которая с 2014 года специализируется на поставках специализированной техники, представили опытный образец спецавтомобиля, выполненного на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС

Автомобиль оборудован строго в соответствии с требованиями заказчика: сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), специальная цветографическая схема, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения, радиостанция, система видеофиксации и другое специальное оборудование.

«Renault Россия является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах, и мы надеемся, что и в дальнейшем сможем соответствовать высоким требованиям государственных структур и успешно сотрудничать с ними в будущем», – отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия.

Renault Logan Stepway – автомобиль, который, объединив в себе передовые технологии, инновационные технические решения и легендарную надежность Renault в сочетании с характером кроссовера, позволяет решать правоохранительным органам более широкий спектр задач.

Экспозиция Международной выставки средств обеспечения безопасности государства “ИНТЕРПОЛИТЕХ” разместилась на площади 25 500 кв.м. в трех экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ и представляет собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга: выставки полицейской техники «Цифропол», выставок «Росгвардия» и «Граница», а также Форум НСБ «Безопасная столица».