Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», – сказал он.
Силуанов напомнил, что некоторое время назад такая работа проводилась в отношении непосредственно Минфина, однако тогда выяснилось, что использование агрегаторов оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Сейчас, по мнению первого вице-премьера, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.
Источник ТАСС.
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https://www.proza.ru/2009/08/02/138 O:-)
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