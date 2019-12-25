Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников

Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников
25 декабря 12:11 2019

Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», – сказал он.

Силуанов напомнил, что некоторое время назад такая работа проводилась в отношении непосредственно Минфина, однако тогда выяснилось, что использование агрегаторов оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Сейчас, по мнению первого вице-премьера, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.

Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников

Источник ТАСС.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. автоСамара
    25 декабря, 12:14 #1 автоСамара

    https://t.co/wWO0Bcwa3e

  2. Дмитрий Дорофеев
    25 декабря, 12:25 #2 Дмитрий Дорофеев

    https://www.proza.ru/2009/08/02/138 O:-)

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