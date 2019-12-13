Компания Мишлен станет эксклюзивным поставщиком шин для самолета бизнес-класса Pilatus PC-24

Швейцарская авиастроительная компания Pilatus Aircraft Ltd выбрала компанию Мишлен в качестве эксклюзивного поставщика шин для первого в мире суперуниверсального реактивного самолета Pilatus PC-24

Бизнес-джет разработан для VIP-перелетов, транспортировки груза и пассажиров, эвакуации пострадавших, а также выполнения специальных правительственных задач. Самолет Pilatus PC-24 может взлетать и приземляться как на взлетно-посадочные полосах с искуственным покрытием, так и на неподготовленных взлетно-посадочных полосах с травянистым или гравийным покрытием. Таким образом, география его полетов охватывает почти 40 000 аэропортов по всему миру, включая даже небольшие аэродромы, которые располагаются в непосредственной близости к фактическому месту нахождения пассажиров, грузов или постарадавших.

Выйти на новый уровень мобильности позволила авиационная шина MICHELIN® AIRTM, выбранная производителем бизнес-джета в качестве первичной комплектации для установки на носовые и основные колеса. Резиновые смеси, примененные при разработке MICHELIN® AIRTM, обеспечивают шине долговечность, а специальные компаунды, использованные для прочности боковин, защищают шину от разрушающего воздействия озона и УФ-лучей. Шина MICHELIN® AIRTM отличается стойкостью к аквапланированию и обеспечивает высокий уровень безопасности и плавное движение самолета при рулежке.

«Для нас большая честь, что компания Pilatus признает MICHELIN как надежного, проверенного поставщика шин для первичной комплектации, – отметил Роберт Севенер, глава подразделения по продажам шин MICHELIN для малой авиации. – Шина MICHELIN® AIR, установленная на самолетах Pilatus, разработана чтобы обеспечить безопасность, надежность и долговечность при взлетах и посадках, в том числе там, где подготовленные гладкие полосы – это редкость».

Носовая шина MICHELIN® AIR PN 019-545-0 и основная шина MICHELIN® AIR PN 026-674-0 уже доступны для заказов.