G-Energy Team: Десятый этап – Новый «игрок» вмешался в борьбу

Десятый этап должен был стать своеобразным украшением «Дакара». Он носил статус «супермарафонского» – после финиша участники должны обслуживать свою спортивную технику самостоятельно

При этом гонщикам могут помогать их товарищи по команде или даже соперники, но не механики – их и представителей прессы, аккредитованных от спортивных команд, не допустили на бивуак в Шубайте. А вот запасные части можно будет использовать либо свои, которые нужно взять на борт и проехать с ними дистанцию этапа (а это лишний вес), либо снятые с машин и мотоциклов других участников. У мотогонщиков и квадроциклистов на нынешнем «Дакаре» подобный этап уже был, а вот для экипажей, выступающих на различных категориях автомобилей, это первый опыт марафонского этапа на текущей гонке.

Важнейшую роль на марафонских этапах играет тактика. С одной стороны, необходимо поддерживать нужный темп, чтобы не проиграть соперникам. Но, с другой стороны, важно по максимуму сберечь технику – ведь ремонтировать её придётся самостоятельно.

Но все планы участников и команд в одночасье рухнули – протяжённость десятого спецучастка была серьёзно сокращена: вместо 534 километров «боевой» дистанции пелотон участников проехал лишь 345 километров, после чего абсолютно все экипажи были направлены к бивуаку в дорожном режиме.

Причиной сокращения дистанции этапа стала пыльная буря, разыгравшаяся во второй части спецучастка – пустыня Руб-эль-Хали показала свой крутой нрав и подтвердила статус непроходимой, который она носит уже несколько веков. Это одна из самых крупных и жарких пустынь мира, расположенная на Аравийском полуострове на территории Саудовской Аравии, Омана, Йемена и ОАЭ. Песчаные дюны высотой до 300 метров, гипсовые равнины, гравий и красновато-оранжевый песок – очень красиво, но очень сложно для гонщиков.

Грузовики

Необычный «супермарафонский» статус этапа был отмечен непривычными результатами – победу в зачёте грузовиков на десятом спецучастке одержал Антон Шибалов из команды «КАМАЗ-мастер». Второй и третий результат показали его товарищи по оружию – Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев. Тройка экипажей показала хороший темп движения и времена на финише различались на минуты.

Четвёртый результат показал Герт Хузинк, выступающий на гибридном грузовике «Рено» – отличный результат для принципиально нового автомобиля. А вслед за ним финишировал лидер зачёта Андрей Каргинов – он проиграл показавшему лучшее время Шибалову две с половиной минуты, что никак не сказалось на его отрыве от соперников в генеральной классификации – уж слишком большой задел создал Каргинов за прошедшие несколько дней гонки.

Десятый спецучасток стал своеобразным камнем преткновения для экипажей на грузовиках белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». В самом начале спецучастка на автомобиле лидера гоночного коллектива Сергея Вязовича срезало трубку системы подкачки левого переднего колеса. В результате экипажу пришлось дважды останавливаться на трассе – первый раз для замены колеса, а второй для того, чтобы заглушить трубку, тем самым лишая себя возможности менять давление в одном из колёс.

Два других пилота команды, выступающих на грузовиках «МАЗ» с логотипом G-Energy на борту, Алексей Вишневский и Александр Василевский также останавливались рядом с автомобилем Вязовича для того, чтобы помочь ему с ремонтом.

После завершения ремонтных работ Вязович и Василевский продолжили прохождение спецучастка вместе – Александр сейчас играет роль «быстрой технички», осуществляя поддержку двум другим экипажам на случай возникновения каких-либо проблем.

На финише дня Алексей Вишневский показал 11-й результат в 14 минутах позади победителя спецучастка. Александр Василевский финишировал с 17-м временем, а Сергей Вязович стал 19-м.

Но на этом проблемы белорусского коллектива не закончились. На бивуаке экипаж Вязовича обнаружил поломку одного листа в каждой из задних рессор. Теперь какому-то из двух других «МАЗов» предстоит стать донором этих деталей.

По итогам десятого спецучастка Андрей Каргинов продолжает возглавлять «грузовой» зачёт. 36 минут ему проигрывает идущий вторым Антон Шибалов. Сергей Вязович сохраняет третью позицию – его отставание от лидера на данный момент составляет 1 час 40 минут.

Что ждет участников завтра

11-й этап — это обратная дорога из Шубайта в Харад. О сложности спецучастка скажут цифры: 10% трассы будет представлять собой грунтовое покрытие, а остальные 90% — это пески и дюны. Причём первые 80 километров из 379-километрового спецучастка это самые сумасшедшие дюны Саудовской Аравии. На десятом этапе пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить. Гонщиков ждёт вторая попытка, чем им ответит пустыня?

Цитаты:

Сергей Вязович, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа № 503:

«Этап сложился неудачно – буквально на десятом километре один из манометров показал, что у нас спускает левое переднее колесо… через несколько километров стало ясно, что действительно теряем воздух. Остановились заменить колесо, но манометр все еще показывал потерю воздуха. Искали причину – сняли тормозной барабан и увидели, что под ним сломана трубка, которая подаёт воздух из моста в ступицу и далее в колесный диск. Камень попал или ещё что-то – но такое бывает один раз в тысячу лет. Эту трубку обломило, мы просто сняли ее и закрыли кран подкачки. Таким образом мы перестали иметь возможность менять давление в этом колесе. Выставили давление 3,5 атмосферы и поехали, пользуясь подкачкой на трёх других колесах. Саша Василевский остался с нами и ехал на подстраховке. Километров за 100 до финиша у нас заглохла машина. По приборам было понятно, что топливный насос вышел из строя. К счастью, есть дублирующая система с электронасосом. Минуты через три-четыре переключились на него и поехали. Плюс ещё на финише обнаружили, что сломано по одному листу на каждой из задних рессор. И теперь это проблема: придется видимо снять у кого-то из ребят рессоры, сделав их машину автомобилем-донором. Им завтра придется ехать не в своём темпе».

Алексей Вишневский, пилот экипажа № 528 «МАЗ-СПОРТавто»:

«Спецучасток сегодня был сокращён почти наполовину. Где-то уже на двадцатом километре увидели Сергея Вязовича и остановились узнать, чем сможем помочь, это заняло не более шести-семи минут. Но уже за 40 километров до финиша у нас возникли проблемы с тормозами – пришлось немного потратить времени на починку, но, в целом, день завершили без особых проблем».

Александр Василевский, пилот экипажа № 508 «МАЗ-СПОРТавто»: