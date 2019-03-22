Volvo представляет систему ограничения максимальной скорости Care Key

Care Key будет входить в стандартную комплектацию всех автомобилей с 2021-го модельного года

Сегодня Volvo Cars представила технологию Care Key, которая позволит любому владельцу Volvo устанавливать максимальное ограничение скорости для себя, своих близких и друзей.

Система позволит установить максимальную скорость автомобиля перед тем, как передать его своим родственникам, более юным и менее опытным водителям — например тем, кто только недавно получил водительское удостоверение.

Запуск Care Key следует за недавним объявлением о том, что с 2020 года шведский автопроизводитель ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч. Этим компания намерена привлечь внимание к проблеме превышения скоростей на дорогах и к страшным последствиям этих действий.

Ранее в этом месяце президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson) выступил с заявлением о том, что компания хочет инициировать дискуссию о том, есть ли у автопроизводителей право или, быть может, даже обязанность оснащать свои автомобили системами, способными регулировать поведение водителей. Теперь, когда появляются такие системы и технологии, этот вопрос становится ещё более актуальным.

Ограничение максимальной скорости и Care Key — часть новой инициативы компании. И это наглядная иллюстрация того, как автопроизводители могут взять на себя ответственность в стремлении свести процент смертности в результате ДТП к нулю, призывая водителей к более безопасному поведению за рулём.

«Мы верим, что автопроизводители несут ответственность за повышение безопасности на дорогах, — заявил Хокан Самуэльссон. — Наше недавнее объявление об ограничении скорости отлично укладывается в эту систему ценностей, а система Care Key — ещё один пример. Многим хотелось бы иметь возможность одолжить свой автомобиль друзьям или близким и при этом не тревожиться об их безопасности на дорогах. Care Key — один из эффективных инструментов решения этой проблемы и гарантия спокойствия и уверенности владельцев Volvo в безопасности их друзей и близких».

Ограничение максимальной скорости и Care Key обеспечивают возможные преимущества не только в вопросе безопасности. Они ещё способны принести владельцам Volvo и финансовую выгоду. В некоторых странах компания приглашает страховые компании к переговорам, чтобы предложить клиентам Volvo, использующим новые технологии безопасности, максимально выгодную программу страхования.

Конкретные условия программы страхования будут зависеть от ситуации на каждом из локальных рынков, однако Volvo Cars надеется объявить о первых договорённостях с крупнейшими страховыми компаниями уже в самое ближайшее время.