Владельца Skoda Fabia наградили за бережное отношение к автомобилю

Владельца Skoda Fabia наградили за бережное отношение к автомобилю
Июнь 21 14:05 2019

В Боснии и Герцеговине владельца Skoda Fabia наградили за бережное отношение к машине, на которой он проехал миллион километров

Импортер автомобилей Skoda в Боснии и Герцеговине решил наградить владельца Skoda Fabia за бережное отношение к автомобилю, который успел наездить миллион километров.

С момента покупки в 2003 году хэтчбек Fabia работает в такси в Боснии и Герцеговине, в основном владелец Мирсад Чосич осуществляет перевозки по городу Тузла, сообщает “Автоцентр”. За все 16 лет эксплуатации данная Fabia регулярно обслуживалась в фирменном сервисе, причем серьезного с ней ничего не делали – ТО ограничивалось лишь заменой “расходников”. Двигатель – полностью оригинальный атмосферный дизель 1.9 SDI.

Skoda Fabia с миллионным пробегом в такси

За бережное отношение к машине Чосич получил в подарок сертификат на сумму 5000 боснийских марок (чуть больше 2500 евро) на покупку новой Skoda (хотя он не собирается менять свою “ласточку”), новый одометр (старый счетчик показывал ноль после после миллиона километров пробега), бесплатное обслуживание в течение одного года и наручные часы с логотипом Skoda.

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AMSRUS
AMSRUS

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