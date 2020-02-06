Porsche Ventures инвестирует в специализирующийся на разработке программного обеспечения стартап Nitrobox

Фонд NeueCapital Partners из Кремниевой долины и специализирующийся на венчурных инвестициях фонд производителя спорткаров из Штутгарта Porsche Ventures приобрели доли в гамбургской компании. В прошлом году Nitrobox стала участником бизнес-акселератора APX – совместного предприятия Axel Springer и Porsche.
Платформа Nitrobox позволяет международным корпорациям управлять финансовыми процессами при помощи единых централизованных решений и гибко контролировать их – от создания бизнес-моделей до обработки цифровых платежей, выставления счетов, управления дебиторскими задолженностями и контроля соблюдения требований. Это позволяет клиентам компании значительно сократить время вывода на рынок новых цифровых продуктов и сервисов, одновременно с этим снижая производственные затраты.
Компания планирует использовать привлеченные в ходе завершившегося раунда финансирования средства для дальнейшего укрепления своего рыночного положения в Германии и подготовки к выходу на рынок США.
«Заручившись поддержкой таких сильных партнеров, как NeueCapital Partners и Porsche, мы намерены ускорить развитие Nitrobox. Наша цель – стать ведущим поставщиком новых бизнес-моделей и инструментов монетизации, – говорит Хеннер Хайстерманн, основатель и генеральный директор Nitrobox. – Партнерство с Porsche открывает перед нами великолепные возможности по укреплению нашего рыночного положения в области мобильности. А обширная сеть партнеров и клиентов фонда NeueCapital Partners из Калифорнии поможет нам при выходе на рынок США».
Nitrobox обслуживает потребности компаний из самых разных отраслей экономики. В области мобильности Nitrobox уже сотрудничает с рядом автопроизводителей, включая Porsche. Стартап обеспечивает поддержку новых бизнес-моделей на протяжении всего технологического процесса – от заказа до получения оплаты: платформа Nitrobox позволяет управлять такими сервисами, как каршеринг, функции по запросу, цифровая оплата парковки или оплата зарядки с использованием полностью автоматизированных процессов.
«Совместно с Nitrobox мы ведем разработку финансовой архитектуры, необходимой для создания различных моделей биллинга для Porsche Connect и сервисов интеллектуальной мобильности: от подходов, основанных на времени или объеме использования услуг, до подписок, – говорит генеральный операционный директор Porsche Digital GmbH Штефан Цервек. – Помимо гибких возможностей адаптации и интеграции, нас очень впечатлила команда Nitrobox и ее смелый и прогрессивный подход».
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.