Porsche Ventures инвестирует в специализирующийся на разработке программного обеспечения стартап Nitrobox

Специализирующийся на разработке программного обеспечения стартап Nitrobox успешно завершил раунд финансирования, в ходе которого компании удалось привлечь несколько миллионов евро

Фонд NeueCapital Partners из Кремниевой долины и специализирующийся на венчурных инвестициях фонд производителя спорткаров из Штутгарта Porsche Ventures приобрели доли в гамбургской компании. В прошлом году Nitrobox стала участником бизнес-акселератора APX – совместного предприятия Axel Springer и Porsche.

Платформа Nitrobox позволяет международным корпорациям управлять финансовыми процессами при помощи единых централизованных решений и гибко контролировать их – от создания бизнес-моделей до обработки цифровых платежей, выставления счетов, управления дебиторскими задолженностями и контроля соблюдения требований. Это позволяет клиентам компании значительно сократить время вывода на рынок новых цифровых продуктов и сервисов, одновременно с этим снижая производственные затраты.

Автоматизированный процесс расчетов за услуги мобильности

Компания планирует использовать привлеченные в ходе завершившегося раунда финансирования средства для дальнейшего укрепления своего рыночного положения в Германии и подготовки к выходу на рынок США.

«Заручившись поддержкой таких сильных партнеров, как NeueCapital Partners и Porsche, мы намерены ускорить развитие Nitrobox. Наша цель – стать ведущим поставщиком новых бизнес-моделей и инструментов монетизации, – говорит Хеннер Хайстерманн, основатель и генеральный директор Nitrobox. – Партнерство с Porsche открывает перед нами великолепные возможности по укреплению нашего рыночного положения в области мобильности. А обширная сеть партнеров и клиентов фонда NeueCapital Partners из Калифорнии поможет нам при выходе на рынок США».

Nitrobox обслуживает потребности компаний из самых разных отраслей экономики. В области мобильности Nitrobox уже сотрудничает с рядом автопроизводителей, включая Porsche. Стартап обеспечивает поддержку новых бизнес-моделей на протяжении всего технологического процесса – от заказа до получения оплаты: платформа Nitrobox позволяет управлять такими сервисами, как каршеринг, функции по запросу, цифровая оплата парковки или оплата зарядки с использованием полностью автоматизированных процессов.