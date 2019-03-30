Томас Якоби – новый директор по персоналу Hankook

Томас Якоби – новый директор по персоналу Hankook
Март 30 18:03 2019

Производитель шин Hankook назначил Томаса Якоби новым директором по управлению персоналом компании Hankook Tire Europe

Господин Якоби обладает многолетним опытом в области управления человеческими ресурсами. 43-летний топ-менеджер на протяжении последних 13 лет отвечал за персонал в компаниях, действующих в различных отраслях. До прихода в европейский головной офис компании Hankook он занимал должность старшего управляющего телекоммуникационной компании в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, ответственного за управление персоналом.

Томас Якоби сменил на этом посту господина Чжи Су Лима, который возвращается в головной офис концерна в Сеуле в Корее и теперь будет работать в «Команде по управлению человеческими ресурсами» глобального научно-исследовательского центра под названием Technodome.

Hankook

Производитель шин премиум-класса Hankook объявил о назначении с 1 марта Томаса Якоби новым руководителем, ответственным за управление персоналом в европейском головном офисе компании. Он будет руководить департаментом человеческих ресурсов в европейском регионе из Ной-Изенбурга.

«Я с удовольствием беру на себя выполнение стоящих передо мной задач в качестве нового директора по персоналу компании Hankook в Европе, — заявил Якоби. — Я рад возможности применить свой опыт в такой успешной в международном масштабе компании, как Hankook. Важной совместной задачей компании и моей команды будет ускорение процесса уже начавшихся культурных изменений, а также совершенствование системы подбора персонала. Мне как страстному поклоннику мотоспорта и раритетных автомобилей известно, какие высокие требования к уровню технических знаний и опыта сотрудников предъявляет отрасль. Именно этой тематике мы будем уделять основное внимание в нашей деятельности по развитию персонала».

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AMSRUS
AMSRUS

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