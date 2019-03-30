Томас Якоби – новый директор по персоналу Hankook

Производитель шин Hankook назначил Томаса Якоби новым директором по управлению персоналом компании Hankook Tire Europe

Господин Якоби обладает многолетним опытом в области управления человеческими ресурсами. 43-летний топ-менеджер на протяжении последних 13 лет отвечал за персонал в компаниях, действующих в различных отраслях. До прихода в европейский головной офис компании Hankook он занимал должность старшего управляющего телекоммуникационной компании в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, ответственного за управление персоналом.

Томас Якоби сменил на этом посту господина Чжи Су Лима, который возвращается в головной офис концерна в Сеуле в Корее и теперь будет работать в «Команде по управлению человеческими ресурсами» глобального научно-исследовательского центра под названием Technodome.

Производитель шин премиум-класса Hankook объявил о назначении с 1 марта Томаса Якоби новым руководителем, ответственным за управление персоналом в европейском головном офисе компании. Он будет руководить департаментом человеческих ресурсов в европейском регионе из Ной-Изенбурга.