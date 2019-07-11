Концерн MAN реализовал 800 гибридных автобусов с 2010 года

С момента передачи первого гибридного автобуса в 2010 году концерн MAN реализовал около 800 единиц MAN Lion’s City Hybrid.

Все больше мегаполисов делают ставку на эффективное и чистое решение для внутригородского транспорта. Новое поколение городских автобусов, оснащенных модулем MAN EfficientHybrid, продолжает историю успеха.

25 мая 2010 года Мюнхенское транспортное общество (Münchner Verkehrsgesellschaft) ввело в эксплуатацию первый гибридный автобус MAN. Спустя девять лет экологически чистые и экономичные автобусы работают уже по всей Европе. Гибриды MAN можно встретить в Мадриде, Барселоне, Вене, Варшаве, Дрездене, Нюрнберге, Париже, Милане, Вольфсбурге, Любеке. За это время компания MAN передала в общей сложности около 800 автобусов MAN Lion’s City Hybrid клиентам в десяти странах, накопив при этом большой опыт в использовании гибридного модуля. Франция, Испания, Польша, Германия и Швеция лидируют в статистике продаж, обеспечивая более 95% всего объема. Клиенты французского рынка приобрели около 300 гибридных автобусов MAN, а эксплуатирующие предприятия Испании инвестировали почти в две сотни единиц транспорта. С января 2018 по апрель 2019 года компания реализовала 194 автобуса MAN Lion’s City Hybrid.

«Гибридный автобус отвечает современным тенденциям. Он является первым шагом на пути к транспорту без вредных выбросов, – говорит Руди Кухта (Rudi Kuchta), руководитель отдела продаж автобусов, а также спикер направления автобусов в компании MAN Truck & Bus. – Все больше городов реагирует на актуальные вызовы внутригородской мобильности, перестраивая свой общественный транспорт. При этом транспортные предприятия хотят сократить выбросы вредных веществ и потребление топлива своих растущих автопарков. На смену успешной модели Lion’s City Hybrid приходит еще одно первоклассное решение – новое поколение городских автобусов MAN с самыми современными дизельными и газовыми двигателями, а также модулем MAN EfficientHybrid».

Новый Lion’s City с приводом MAN EfficientHybrid

Новому семейству MAN Lion’s City с модулем MAN EfficientHybrid есть что предложить. Как вариант с новым дизельным двигателем D15, так и версия с газовым агрегатом совершенно новой серии E18 могут комбинироваться с опциональным модулем MAN EfficientHybrid. Эта система в значительной мере способствует снижению расхода топлива и эмиссии вредных веществ. При этом функция Start-Stop, предлагаемая в стандартной комплектации, обеспечивает практически бесшумные остановки без вредных выбросов в городском транспортном потоке.

«Благодаря новой технологии автобус впервые может полностью выключаться во время остановок на светофорах или на остановках общественного транспорта. Мы — единственная компания, предлагающая на рынке такой режим работы MAN EfficientHybrid», – поясняет Ян Айхингер (Jan Aichinger), руководитель отдела маркетинга автобусного направления. Он добавляет: «Наша гибридная система способствует значительному сокращению вредных выбросов и улучшению качества воздуха в городах. И это на долгие годы: MAN EfficientHybrid и его система накопления энергии рассчитаны на солидные 2,6 миллиона циклов Start-Stop».

Основным элементом системы является стартер-генератор коленчатого вала – электромашина, во время торможения преобразующая механическую энергию в электрическую, а также помогающая в пусковом моменте двигателю внутреннего сгорания. При этом вновь полученная энергия накапливается в системе Ultracap на крыше транспортного средства и обеспечивает энергией бортовую сеть – и неважно, работает двигатель или нет. Вместе с MAN EfficientHybrid в новом автобусе MAN Lion’s City нашла применение и интеллектуальная система управления энергопотреблением. Она регулирует работу дизельного двигателя и автоматики Start-Stop, контролирует уровень заряда Ultracap и управляет приводом вспомогательных агрегатов. Благодаря интеллектуальной системе управления автобус не нуждается в настройках различных профилей водителей или типа маршрута. MAN EfficientHybrid постоянно и максимально экологично оптимизирует расход топлива, управляет аккумуляцией и выработкой энергии и гарантирует работоспособность вспомогательных агрегатов.

Гибридные автобусы MAN: чистое и энергоэффективное решение для общественного транспорта

С 1970-годов MAN проводит исследования в области переходной гибридной технологии. Она помогает сократить уровень вредных выбросов. Благодаря многолетнему опыту в использовании электрифицированных видов трансмиссии и компонентов гибридные автобусы MAN с 2011 года стали выпускаться серийно. Старт серийному производству нового MAN Lion’s City на заводе в польском Стараховице (Starachowice) был дан в мае 2019 года. Отсюда в мегаполисы Европы отправится новейшее поколение экономичных и экологически безопасных гибридов MAN, оснащенных модулем MAN EfficientHybrid. То, что подобная концепция по-прежнему актуальна, показывают текущие заказы. Так, транспортное предприятие Барселоны Metropolitan Transport of Barcelona недавно заказало 30 единиц Lion’s City с модулем MAN EfficientHybrid. Компания Linz Linien GmbH, заказавшая 88 единиц транспорта MAN для третьего по величине города Австрии, и фирма LVL Jäger со штаб-квартирой в Людвигсбурге, что недалеко от Штутгарта, с заказом на более чем 50 городских автобусов также делают ставку на новейшую гибридную технологию MAN.