Открытие нового завода Haval в Тульской области

Открытие нового завода Haval в Тульской области
Июнь 07 22:08 2019

Бренд Haval объявил об официальном запуске нового автомобильного завода на территории Индустриального парка «Узловая» в Тульской области.

Начало функционирования предприятия в плановом режиме стало логичным продолжением реализации стратегии бренда Haval на внешних рынках, а также важным шагом в развитии российско-китайских отношений. В рамках события компания заключила с Тульской областью меморандум об инвестировании второго этапа проекта. Документ был подписан в Кремле под свидетельством первых лиц двух стран. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин поставили свои подписи прямо на капоте нового Haval F7 в знак укрепления дружбы между государствами.

Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили свои подписи на капоте Haval F7

Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили свои подписи на капоте Haval F7

Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили свои подписи на капоте Haval F7

Открытие нового завода стало важной вехой в истории развития китайско-российских отношений. Старт серийного производства на предприятии был ознаменован подписанием губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем компании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнем меморандума об инвестировании второго этапа проекта, которое прошло под свидетельством первых лиц двух стран в рамках визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. По завершении официальной части встречи, проходившей в Кремле, главы государств лично ознакомились с новым интеллектуальным кроссовером Haval F7 и поставили свои подписи на капоте автомобиля в знак крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества России и Китая.

Открытие завода Haval в Тульской области

Строительство в Тульской области нового предприятия является взаимовыгодным для обеих сторон и реализуется в рамках политики создания благоприятного инвестиционного климата и поддержания стабильных темпов экономического роста. Это уникальный для бренда Haval проект — первое зарубежное производство полного цикла и стратегически значимое для Тульской области предприятие — первый китайский завод полного цикла в России.

Генеральный директор Хавейл Мотор Рус Чэн Сяогуан: «Этот день стал поистине историческим для Great Wall Motor. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнем в Москве — вместе они стали свидетелями официального запуска завода Haval в Тульской области. Это не только время славы для Great Wall Motor, для бренда Haval — это событие знаменует глубокую дружбу между китайским и русским народами. Это новый рубеж в китайско-российском деловом сотрудничестве и начало новой эры для китайского автомобильного бренда в России. 2019 год стал для нас поистине знаковым. Компания наращивает объемы производства и углубляет процесс глобализации. Россия — важнейший стратегический рынок для нас, и потому мы направляем сюда свои лучшие ресурсы».

Открытие завода Haval в Тульской области

Строительство завода площадью 2,16 млн м2 (216 га) началось осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов США. Производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Проектная производственная мощность — 150 тысяч автомобилей в год, на начальном этапе производственная мощность предприятия достигнет 80 тысяч автомобилей в год.

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AMSRUS
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