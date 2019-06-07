Открытие нового завода Haval в Тульской области

Бренд Haval объявил об официальном запуске нового автомобильного завода на территории Индустриального парка «Узловая» в Тульской области.

Начало функционирования предприятия в плановом режиме стало логичным продолжением реализации стратегии бренда Haval на внешних рынках, а также важным шагом в развитии российско-китайских отношений. В рамках события компания заключила с Тульской областью меморандум об инвестировании второго этапа проекта. Документ был подписан в Кремле под свидетельством первых лиц двух стран. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин поставили свои подписи прямо на капоте нового Haval F7 в знак укрепления дружбы между государствами.

Открытие нового завода стало важной вехой в истории развития китайско-российских отношений. Старт серийного производства на предприятии был ознаменован подписанием губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем компании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнем меморандума об инвестировании второго этапа проекта, которое прошло под свидетельством первых лиц двух стран в рамках визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию. По завершении официальной части встречи, проходившей в Кремле, главы государств лично ознакомились с новым интеллектуальным кроссовером Haval F7 и поставили свои подписи на капоте автомобиля в знак крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества России и Китая.

Строительство в Тульской области нового предприятия является взаимовыгодным для обеих сторон и реализуется в рамках политики создания благоприятного инвестиционного климата и поддержания стабильных темпов экономического роста. Это уникальный для бренда Haval проект — первое зарубежное производство полного цикла и стратегически значимое для Тульской области предприятие — первый китайский завод полного цикла в России.

Генеральный директор Хавейл Мотор Рус Чэн Сяогуан: «Этот день стал поистине историческим для Great Wall Motor. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнем в Москве — вместе они стали свидетелями официального запуска завода Haval в Тульской области. Это не только время славы для Great Wall Motor, для бренда Haval — это событие знаменует глубокую дружбу между китайским и русским народами. Это новый рубеж в китайско-российском деловом сотрудничестве и начало новой эры для китайского автомобильного бренда в России. 2019 год стал для нас поистине знаковым. Компания наращивает объемы производства и углубляет процесс глобализации. Россия — важнейший стратегический рынок для нас, и потому мы направляем сюда свои лучшие ресурсы».

Строительство завода площадью 2,16 млн м2 (216 га) началось осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов США. Производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Проектная производственная мощность — 150 тысяч автомобилей в год, на начальном этапе производственная мощность предприятия достигнет 80 тысяч автомобилей в год.