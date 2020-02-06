Автомобильный рынок в России упадет

Автомобильный рынок в России упадет
06 февраля 14:11 2020

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов

Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Такую динамику Павлович объяснил ростом утилизационного сбора. «В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы», — заключил он.

По данным Lenta.ru, с начала текущего года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов. Причиной подорожания назвали повышение утилизационного сбора в среднем на 110 процентов, однако подорожали и автомобили российского производства, которые эти сборы компенсируют. Отмечалось, что в январе и феврале покупатели могут успеть купить автомобиль по старой цене, а пересмотр стоимости еще не закончен. В частности, локальные производители пока не подсчитали убытки от новых правил компенсации утильсбора.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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