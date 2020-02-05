Самые дешевые автомобили в России

Мечтаем о “Мерседесе”, но ездим на “Ладе” – Авторамблер

Как ни крути, именно дешевые и массовые машины обеспечивают мобильность большинства отечественных водителей. А что по-настоящему бюджетного наблюдается в настоящее время на автомобильном рынке в России?

Каждый год статистику продаж в первую очередь делают доступные массовые модели – в этом нет никакого откровения. Так, за 2019-й самой продаваемой машиной на отечественном рынке стала Lada Granta, за которой расположилась Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другие “бюджетники”. Причем, дешевизна вовсе не означает отсутствие выбора. Если отталкиваться от стоимости и говорить о наиболее доступных экземплярах, то разнообразие довольно богатое – седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы, внедорожники и… кое-что еще. О тех, кто России дешевле всех, мы и поговорим.

Lada Granta

Отечественный автогигант – главный поставщик доступных транспортных средств для автомобилистов Необъятной. Если говорить о легковушках, то наиболее привлекательным выглядит прайс на “Гранту”.

На момент подготовки материала на официальном сайте АвтоВАЗа красовалась цифра от 378 810 рублей с учетом с учетом максимальной выгоды по действующим акциям. При этом “обычная” рекомендованная цена седана – от 455 900 рублей. За эти деньги придется довольствоваться бензиновым 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 87 л.с., агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Lada Largus

Практичный универсал Lada Largus, который также числится в топ-10 популярных недорогих новых автомобилей в России, стоит от 495 810 рублей со всеми выгодами или от 615 900 рублей без оных.

Силовой агрегат начальной версии тот же, что и у самой доступной Lada Granta. В “базе” подушка безопасности для водителя, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемая по высоте рулевая колонка. Главным преимуществом нам видится тип кузова.

Lada Vesta

Vesta, которая едва уступила в рейтинге продаж “Гранте”, с учетом акций стоит от 530 910 рублей или от 629 900 рублей вне скидок. бестселлером автомобиль стал неспроста.

Уже в самой доступной версии он предлагается со 106-сильным шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,6 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. В стандартное оснащение входят такие блага цивилизации как две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), дневные ходовые огни, противобуксовочная система и система курсовой устойчивости, функция помощи при трогании на подъеме, бортовой компьютер, электроусилитель рулевого управления, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, электрические стеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал.

Lada 4×4

Эта модель без преувеличения является уникальным предложением. Да, “Нива”, ныне известная как Lada 4×4, давным-давно устарела, но при этом она – тот самый “теплый ламповый” олдскульный внедорожник с полным приводом, высоким дорожным просветом, серьезным оффроудным арсеналом и способный проехать там, где будет весьма затруднительно на кроссовере или бронепоезде.

Недавно Lada 4×4 обновилась и стоит нынче от 498 510 тысяч рублей со всеми скидочными предложениями (от 553 900 рублей без учета таковых). Базовая минимальная комплектация богатством не блещет – есть дневные ходовые огни и электростеклоподъемники передних дверей. Мало? Можно подобрать “свою” машину, если вы готовы переплатить за опции.

Datsun on-DO и mi-DO

Под японским брендом в России продаются одни из самых дешевых моделей, которые только можно себе представить. Если седан on-DO и хэтчбек mi-DO кажутся вам знакомыми, то это неспроста – автомобили построены на платформе “Гранты” и “Калины”.

При этом цены стартуют от 430 000 и 453 000 рублей с акциями, действовавшими на момент подготовки обзора. Вне скидок машины 2020 года выпуска стоят от 506 000 и 529 000 рублей соответственно. Начальные версии комплектуются 87-сильным восьмиклапанным бензиновым двигателем объемом 1,6 л, известный по Lada. Базовая комплектация совершенно пустая – есть лишь абсолютный минимум оборудования.

Kia Rio и Hyundai Solaris

Любимец “бюджетно ориентированной” частной аудитории и верный помощник таксистов на отечественном рынке стоит от 661 400 рублей. Прайс самого доступного автомобиля в российской палитре Kia складывается с учетом всех акций и скидок.

Без них автомобиль с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и механической коробкой передач потянет на 774 900 рублей, что для многих наших сограждан является не совсем бюджетной ценой. Перечень оснащения минимальный, но есть необходимый набор систем активной безопасности, передние электростеклоподъемники и кондиционер. Родственный Solaris начинается от 756 000 рублей и в наиболее “пустой” версии предлагает схожий набор оснащения, но кондиционера.

Renault Logan

Отечественный “француз” придется впору тем, кто считает цены на корейские седаны чересчур завышенными.

Отправная точка – 596 000 рублей за автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 82 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая версия подойдет совсем уж непривередливым, готовым терпеть почти полной отсутствие опций. По нафаршированности базовый Logan лишь немногим оснащеннее пионерского барабана.

Bajaj Qute

Один из самых дешевых новых автомобилей в России можно увидеть скорее в качестве пронырливого транспорта развозчика пиццы, нежели осознанным выбором частного владельца.

Объясняется это довольно просто – Bajaj Qute Qute стал первым в Индии квадрициклом, который получил одобрение WVTA (Whole Vehicle Type Approval) в лаборатории RDW Нидерланды и “рекомендуется курьерским службам, пиццериям, кафе и прочим направлениям бизнеса, занимающимся доставкой товара или персонала на короткие расстояния”. Технические характеристики, прямо скажем, специфичные. Конструктивно аппарат массой 399 кг ближе к мототехнике – у него одноцилиндровый двигатель объемом 216,6 “кубиков”, что очень скромно даже по меркам мотоциклов. Объем бензобака, равный 8 л, компенсируется низким расходом топлива 3 л/100 км (1 литр на 36 км пробега). Про какие-либо удобства (не путать с качеством сборки) можно не спрашивать – их нет. Qute поставляется в Россию в базовой комплектации без отопительной системы, закрывающихся стекол и замка двери. Адаптированная версия предоставляется под заказ. Отсюда и цена в 337 000 рублей.