Geely Auto инвестирует 370 миллионов юаней в разработку более безопасных автомобилей

Компания Geely Auto выделила 370 миллионов китайских юаней для борьбы с эпидемией коронавируса. Эти средства пойдут на разработку более безопасных для здоровья водителей и пассажиров автомобилей. Этот шаг не только расширяет значение слова «безопасность», но и свидетельствует о переходе автомобилей Geely на новую ступень развития

Создание более безопасного автомобиля отличается от производства специализированной медицинской техники, так как продукция Geely предназначена для обычных людей. Автомобили с комплексной антивирусной защитой должны не только изолировать вредные вещества в воздухе, но также быстро и эффективно очищать воздух в салоне автомобиля.

Глобальная сеть научно-исследовательских и дизайнерских центров Geely, расположенных в Европе, США и Китае, объединит свои усилия для разработки и исследования новых экологически устойчивых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые можно использовать в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, к которым водитель и пассажир часто прикасаются, таких как руль, кнопки, сенсорный дисплей и рычаг коробки передач.

Компания Geely Auto собирается привлечь к исследованиям специалистов своих научных центров, а также будет обмениваться информацией с профессиональными медицинскими и научно-исследовательскими институтами.

«Предотвращение эпидемий – это большая работа, требующая усилий всего общества на протяжении длительного периода времени. Автомобили – это самый распространенный вид транспорта, в них мы проводим существенную часть нашей жизни, они практически становятся для нас вторым домом. Только выпуская более безопасные для здоровья продукты мы можем удовлетворить спрос на повышение качества жизни. Автомобильные компании должны развиваться в выбранных индустрией направлениях – электрификация, обмен информацией между транспортными средствами, интеллектуальные сервисы и совместная мобильность – и стремиться создавать продукты, оберегающие здоровье водителей и пассажиров. Эта цель будет приоритетной для Geely Auto в долгосрочной перспективе», – комментирует президент Geely Holding Group, президент и генеральный директор Geely Auto Group Ань Цунхуэй.

В конце января концерн Geely Holding Group объединил усилия с фондом Ли Шуфу для создания специального благотворительного фонда в объеме 200 миллионов юаней, усилия которого помогут предотвратить распространение нового коронавируса. На средства фонда будут закупаться необходимые медицинские принадлежности для нуждающихся в них жителях Китая.