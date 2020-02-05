Automobili Lamborghini получает награду «Лучший работодатель Италии 2020»

Уже седьмой год подряд компания Automobili Lamborghini получает престижное звание «Лучший работодатель Италии 2020». Награду присуждает институт Top Employers Institute, занимающийся сертификацией крупнейших компаний-работодателей по всему миру, которые создают и поддерживают высочайшие стандарты в сфере управления персоналом

Компания Lamborghini получила эту награду за подход, основанный, с одной стороны, на развитии индивидуальных навыков, а с другой — на продвижении социальных ценностей и корпоративной ответственности в сфере этики.

Местом в списке самых привлекательных работодателей Lamborghini обязана своим инновационным проектам. Они были реализованы в рамках глобального расширения и обновления компании в связи с запуском суперкроссовера Urus: объемы производства, оборот и площадь занимаемых помещений были увеличены вдвое. Кроме того, значительно расширился и штат: к концу 2019 года он составил 1800 человек — на 62 % больше, чем пять лет назад. Более 100 новых сотрудников равномерно пополнили как административный штат, так и производственные линии. При этом их средний возраст вновь уменьшился и на текущий момент не превышает 39 лет.

Умберто Тоссини, директор по персоналу Automobili Lamborghini, отметил:

«Наша компания реализует инновационные проекты в социальной сфере и приносит пользу всему обществу и стране. Она гарантированно предоставляет своим сотрудникам возможности для личностного и профессионального роста, а также выделяет ресурсы на материальную поддержку сотрудников и их семей. Мы создали систему, направленную на объединение индивидуального стремления к осмысленности с чувством коллективной идентичности».

Отражением новых процессов стали инновационные проекты в сфере культурного многообразия и инклюзивности. Так, был запущен новый проект по обратному наставничеству. Его цель — сократить разрыв между поколениями в рамках компании, где возраст 60 % сотрудников составляет от 21 до 39 лет. Проект стимулирует обмен знаниями между молодыми и более взрослыми представителями с акцентом на непрерывное повышение квалификации и интеграцию новых кадров.

В сфере гендерного многообразия Lamborghini реализует политику равной оплаты труда мужчин и женщин с идентичной квалификацией и должностными обязанностями. Обновление дополнительного соглашения повлекло за собой множество инициатив, поощряющих равные возможности по уходу за детьми. Среди них — финансовая поддержка молодых матерей с помощью увеличенных пособий в случае ухода в декретный отпуск.

Программа корпоративной социальной ответственности в рамках проекта Italy Program поощряет добровольные инициативы сотрудников в поддержку проектов негосударственной гуманитарной организации EMERGENCY. Данные инициативы служат связующим звеном между миром бизнеса и социальной сферой, поскольку нацелены на укрепление культуры ответственности и вовлеченности в общие процессы.

В число подобных инициатив Lamborghini также входит уникальная инновационная программа профессионального развития, не имеющая аналогов в Италии. Она вступила в силу с момента публикации дополнительного соглашения компании, в котором закреплено проведение ряда тренингов по изучению конституции Италии. Целью программы является продвижение закрепленных в конституции принципов и основополагающих идей с учетом социально-экономического контекста.

Кроме того, Lamborghini проводит различные кампании, направленные на повышение уровня информированности и общей культуры в вопросах устойчивого развития. Подобные инициативы проявляются по-разному: от полного прекращения использования пластика в корпоративном ресторане до проведения встреч с ведущими деятелями в сфере экологии в рамках сотрудничества с некоммерческой организацией Climate Reality Project, которая занимается образовательной деятельностью по вопросам изменения климата.