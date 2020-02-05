Automobili Lamborghini получает награду «Лучший работодатель Италии 2020»

Компания Lamborghini получила эту награду за подход, основанный, с одной стороны, на развитии индивидуальных навыков, а с другой — на продвижении социальных ценностей и корпоративной ответственности в сфере этики.
Местом в списке самых привлекательных работодателей Lamborghini обязана своим инновационным проектам. Они были реализованы в рамках глобального расширения и обновления компании в связи с запуском суперкроссовера Urus: объемы производства, оборот и площадь занимаемых помещений были увеличены вдвое. Кроме того, значительно расширился и штат: к концу 2019 года он составил 1800 человек — на 62 % больше, чем пять лет назад. Более 100 новых сотрудников равномерно пополнили как административный штат, так и производственные линии. При этом их средний возраст вновь уменьшился и на текущий момент не превышает 39 лет.
MODELLO: Lamborghini UrusDATA GG/MM/AA: 18/04/2018OCCASIONE – EVENTO: Lamborghini Urus lancio dinamico/dynamic launch a Vallelunga (Roma)INQUADRATURA: 3/4 anteriorePARTICOLARI:COLORE: Giallo AugeTIPO DI FOTOGRAFIA: Dinamica su stradaNOME FOTOGRAFO: Charlie MageeLIBERATORIA: Diritti editorialiNOTE:N. TELAIO:SOGGETTO:
Умберто Тоссини, директор по персоналу Automobili Lamborghini, отметил:
«Наша компания реализует инновационные проекты в социальной сфере и приносит пользу всему обществу и стране. Она гарантированно предоставляет своим сотрудникам возможности для личностного и профессионального роста, а также выделяет ресурсы на материальную поддержку сотрудников и их семей. Мы создали систему, направленную на объединение индивидуального стремления к осмысленности с чувством коллективной идентичности».
Отражением новых процессов стали инновационные проекты в сфере культурного многообразия и инклюзивности. Так, был запущен новый проект по обратному наставничеству. Его цель — сократить разрыв между поколениями в рамках компании, где возраст 60 % сотрудников составляет от 21 до 39 лет. Проект стимулирует обмен знаниями между молодыми и более взрослыми представителями с акцентом на непрерывное повышение квалификации и интеграцию новых кадров.
В сфере гендерного многообразия Lamborghini реализует политику равной оплаты труда мужчин и женщин с идентичной квалификацией и должностными обязанностями. Обновление дополнительного соглашения повлекло за собой множество инициатив, поощряющих равные возможности по уходу за детьми. Среди них — финансовая поддержка молодых матерей с помощью увеличенных пособий в случае ухода в декретный отпуск.
Программа корпоративной социальной ответственности в рамках проекта Italy Program поощряет добровольные инициативы сотрудников в поддержку проектов негосударственной гуманитарной организации EMERGENCY. Данные инициативы служат связующим звеном между миром бизнеса и социальной сферой, поскольку нацелены на укрепление культуры ответственности и вовлеченности в общие процессы.
В число подобных инициатив Lamborghini также входит уникальная инновационная программа профессионального развития, не имеющая аналогов в Италии. Она вступила в силу с момента публикации дополнительного соглашения компании, в котором закреплено проведение ряда тренингов по изучению конституции Италии. Целью программы является продвижение закрепленных в конституции принципов и основополагающих идей с учетом социально-экономического контекста.
Кроме того, Lamborghini проводит различные кампании, направленные на повышение уровня информированности и общей культуры в вопросах устойчивого развития. Подобные инициативы проявляются по-разному: от полного прекращения использования пластика в корпоративном ресторане до проведения встреч с ведущими деятелями в сфере экологии в рамках сотрудничества с некоммерческой организацией Climate Reality Project, которая занимается образовательной деятельностью по вопросам изменения климата.
C 2014 года www.amsrus.ru
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