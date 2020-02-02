Двигатель Infiniti VC-Turbo снова включен в список лучших силовых агрегатов года по версии Wards

Уже второй год подряд первый в мире серийный двигатель с изменяемой степенью сжатия входит в топ-10 лучших моторов мира по версии издательства Wards

Уникальный силовой агрегат, впервые появившийся под капотом серийного премиального кроссовера INFINITI QX50, самостоятельно регулирует степень сжатия в зависимости от нагрузки, обеспечивая динамику первоклассного спринтера и топливную эффективность стайера

Компактные размеры двигателя VC-Turbo помимо прочего позволили инженерам-компоновщикам сделать салон INFINITI QX50 одним из самых просторных и комфортабельных в сегменте

Двигатель INFINITI VC-Turbo – первый в истории серийный ДВС с системой изменения степени сжатия, второй год подряд входит в число 10 лучших силовых агрегатов по версии издательства Wards

«С самого начала мы создавали VC-Turbo как двигатель, который по мощностным характеристикам соответствовал бы многолитровым 6-цилиндровым агрегатам, но по расходу топлива не отличался от экономичности типичной «четверки», – рассказывает Джефф Поуп, вице-президент INFINITI Americas. – Способность двигателя подстраивать степень сжатия под каждый конкретный режим движения обеспечивает оптимальную мощностную отдачу во всем диапазоне оборотов, делая VC-Turbo идеальным силовым агрегатом для автомобилей различных типов».

В нынешнем году в рамках 26-го по счету конкурса «10 лучших двигателей года», который традиционно организовывает авторитетное автомобильное издательство Wards, мотор VC-Turbo соперничал еще с 25 новыми или существенно модернизированными силовыми агрегатами конкурирующих марок.

Ставший настоящим технологическим прорывом, 2-литровый VC-Turbo самостоятельно настраивает степень сжатия, оптимизируя мощностную отдачу и экономичность. С помощью системы рычагов, которые поднимают или опускают верхнюю мертвую точку (ВМТ) поршней, VC-Turbo придает автомобилю как динамические качества заправского спринтера, так выносливость и экономичность марафонца.

Двигатель VC-Turbo совершенно незаметно для водителя способен изменять степень сжатия в диапазоне от 8:1 (для максимальной динамики) до 14:1 (для максимальной экономичности). Мощность мотора составляет 268 л.с. при 5600 об/мин (мощность версии для российского 249 л.с.), а показатель максимально крутящего момента равен 380 Нм при 4800 об/мин. Мощностная отдача мотора VC-Turbo превосходит показатели многих конкурентов с 2-литровыми турбодвигателями и вплотную приближается к шестицилиндровым агрегатам. В свою очередь турбонагнетатель мотора VC-Turbo обеспечивает мгновенный отклик на работу акселератора.

Отменное соотношение мощности к массе и компактные габариты двигателя VC-Turbo позволили сделать интерьер премиального кроссовера INFINITI QX50 максимально просторным и комфортабельным. Помимо прочего QX50 это один из немногих кроссоверов в классе, который предлагает регулируемый в продольной плоскости диван с возможностью регулировки угла наклона спинки. В свою очередь вместительный багажник QX50 позволяет перевозить детскую коляску, размещенную по ходу движения, без необходимости складывать задний ряд сидений.