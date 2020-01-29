Имущество «ТагАЗа» продано на торгах

Главный сборочный корпус и земельный участок Таганрогского автозавода продан за 81,7 млн рублей. Об этом говорится в официальном сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве

Как пишет «Российская газета», первоначальная цена участка (площадь 183,5 тыс. кв.м) и главного сборочного корпуса с пристройками (81,3 тыс. кв.м) составляла 181 млн рублей. Однако покупателей не нашлось и организаторам торгов пришлось снизить цену. Покупателем стало ООО «ВторЧерМет», занимающееся оптовой торговлей ломом цветных, драгоценных и черных металлов.

Таганрогский автомобильный завод начал работу в 1998 году, общий объем инвестиций в проект составил более 320 млн долларов. Финансовые трудности у «ТагАЗа» начались в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса. В июне 2012 года арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении производителя процедуру наблюдения, в начале 2014 года завод был признан банкротом. В разные периоды «ТагАЗ» выпускал автомобили марок «Донинвест», Hyundai, Chery, Tagaz, Vortex, JAC и BYD.

Источник АВТОСТАТ.