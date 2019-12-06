Поставки Nissan GT-R50 от Italdesign начнутся в конце 2020 года

Первая модель Nissan GT-R50 от Italdesign, предназначенная для покупателей, будет представлена на Женевском Автосалоне в марте, а конце 2020 года, начнутся поставки автомобилей из ограниченной серии

Перед этим поклонники смогут увидеть прототип в различных местах Японии, в том числе – на Фестивале NISMO 2019 в ближайшее воскресенье.

Серийная версия Nissan GT-R50 пользовалась большим спросом у покупателей: уже оформлено значительное количество депозитов, и клиенты по всему миру находятся в процессе выбора персональных спецификаций для своих машин. Это сделает автомобиль, и без того выпускаемый в очень ограниченном количестве (всего будет произведено около 50 экземпляров), еще более привлекательным для коллекционеров. Кроме того, по-прежнему можно оформить заказ на ограниченное количество остальных моделей.

В Японии GT-R50 от Italdesign можно будет приобрести через SCI Co. Ltd. – дочернюю компанию VT Holdings, которая назначена официальным импортером и дистрибьютором этих эксклюзивных автомобилей в стране.

«Нашим покупателям понравилось персонализированное предложение от компании Italdesign, имеющей давние традиции в сфере ультра-редких, «авторских» автомобилей с улучшенными характеристиками, – сказал Боб Лайшли (Bob Laishley), директор глобальных спортивных автомобильных программ Nissan. – Опыт с GT-R50 оказался просто невероятным, и я могу лично заверить вас, что каждый автомобиль, безусловно, будет уникальным шедевром».

При условии сертификации и омологации на всех соответствующих рынках покупатели могут рассчитывать, что сядут за руль своих персонализированных Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года. Каждый GT-R50 от Italdesign будет оснащен 3,8-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями. Собираемый вручную двигатель с регулировками от NISMO развивает максимальную мощность 720 л.с.

Nissan в сотрудничестве с компанией Italdesign из Турина создал этот автомобиль на базе последнего Nissan GT-R NISMO в честь 50-летнего юбилея GT-R и Italdesign (датируемых, соответственно, 2019 и 2018 годами).

Автомобиль-прототип, который дебютировал в июне 2018 года, будет показан 8 декабря этого года на Фестивале NISMO на автодроме Fuji Speedway. Впоследствии модель будет демонстрироваться в инновационном центре Nissan Crossing в районе Гинза в Токио (в декабре 2019 г.) и на Токийском Автосалоне (в январе 2020 г.).