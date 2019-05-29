Hyundai и «Сколково» объявляют о начале сотрудничества

«Хендэ Мотор СНГ» и Инновационный центр «Сколково» объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства с Инновационным центром «Хендэ Мотор СНГ» планирует создать стартап Hyundai Mobility Lab, целью которого будет разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.

«Я хотел бы поблагодарить Инновационный центр «Сколково» за партнерство и новые перспективы. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере разработки новых IT-решений в области мобильности, чтобы сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной», – заявил президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor

«Партнерское соглашение с “Хендэ Мотор СНГ” является для “Сколково” важным этапом развития международных отношений. Сегодня мы подтверждаем свою готовность и заинтересованность в продуктивном сотрудничестве с мировыми грандами автомобилестроения. Уверен, что взаимодействие с Фондом “Сколково” создаст для Hyundai Mobility Lab уникальные условия для разработки передовых цифровых решений», – заявил Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Одним из трендов современного российского автомобильного рынка является новый подход к использованию автомобиля: молодое поколение уже хочет не владеть авто, а использовать его по мере необходимости. Чтобы соответствовать новым тенденциям, Hyundai расширяет сферу бизнеса и представляет собственный smart mobility service – Hyundai Mobility Lab. Это стартап, который открывает новую эру в сфере мобильности и становится примером реализации принятой компанией стратегии в этой области. Данный шаг позволит Hyundai предоставить своим клиентам не просто автомобиль, а целый комплекс услуг.

Hyundai Mobility Lab станет отправной точкой деятельности Hyundai Motor в сфере мобильности. Основной задачей этого проекта станет разработка и внедрение приложения, с помощью которого клиент может воспользоваться услугами подписки и аренды автомобилей модельного ряда Hyundai. Благодаря этому сервису можно будет дистанционно оформить аренду одного из автомобилей Hyundai на удобный для потребителя период, получая при этом комплекс дополнительных услуг, направленных на создание качественных и комфортных условий.

Любой желающий, даже если он не является клиентом воспользоваться услугами, которые будут предоставляться сервисом Hyundai Mobility. Заявку на оформление подписки можно будет подать онлайн. Инновационный центр «Сколково», который является партнером компании Hyundai в проекте Hyundai Mobility, представляет собой высокотехнологичную площадку, на которой разрабатываются технологии будущего и работают лучшие специалисты. Мы надеемся на работу и дальнейшее развитие сотрудничества с этим центром.

Старт программы Hyundai Mobility запланирован на вторую половину 2019 года. Более подробная информация о сервисе Hyundai Mobility Lab будет доступна позднее в этом году.