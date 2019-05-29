Hyundai и «Сколково» объявляют о начале сотрудничества

«Я хотел бы поблагодарить Инновационный центр «Сколково» за партнерство и новые перспективы. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере разработки новых IT-решений в области мобильности, чтобы сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной», – заявил президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor
«Партнерское соглашение с “Хендэ Мотор СНГ” является для “Сколково” важным этапом развития международных отношений. Сегодня мы подтверждаем свою готовность и заинтересованность в продуктивном сотрудничестве с мировыми грандами автомобилестроения. Уверен, что взаимодействие с Фондом “Сколково” создаст для Hyundai Mobility Lab уникальные условия для разработки передовых цифровых решений», – заявил Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
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