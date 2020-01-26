Hyundai: Три ключевых шага для ускорения перехода к обществу, использующему водородную энергию

На третьем ежегодном собрании руководителей Совета по водороду (Париж, Франция) исполнительный вице-председатель Hyundai Motor Group и сопредседатель Совета по водородным технологиям Чон Исон определил три ключевых шага для ускорения перехода к обществу, использующему водородную энергию

Г-н Чон открыл собрание, сообщив, что «не существует короткого пути для создания будущего водородного общества». Также спикер подчеркнул, что необходимо разработать детальные планы реализации стратегии в разных секторах и на различных этапах развития отрасли. Для достижения этой цели г-н Чон предложил три ключевых шага: снизить затраты посредством технологических инноваций, создать комплексную систему безопасности в области водородной энергетики и способствовать широкому применению водорода.

В качестве первого шага г-н Чон предложил добиться снижения затрат посредством технологических инноваций, затрагивающих все секторы водородной промышленности. Чтобы полностью задействовать потенциал водорода как альтернативы ископаемому топливу, необходимо искать новые нестандартные подходы к экономии времени и ресурсов на всем протяжении цепочки, включая производство, хранение, распределение и применение.

Г-н Чон также подчеркнул необходимость создания комплексной системы безопасности на всех этапах производства водорода. Это поможет убедить широкую общественность в том, что водород совершенно безопасен.

Г-н Чон подчеркнул, что для содействия широкому применению водородной энергии правительства и влиятельные люди должны говорить о преимуществах водорода, продвигать концепцию «общества водородной энергетики» и рассказывать о его возможностях. Это согласуется с посланием, в котором сопредседатель Совета по водородным технологиям сообщил, что его организация продолжит сотрудничество с региональными и национальными ассоциациями водородной энергетики, чтобы анализировать состояние государственной политики, нормативов и технологий, предлагая жизнеспособные технологические решения и стратегии.

Кроме того, в своем приветственном слове г-н Чон высоко оценил упорную и самоотверженную работу всех членов Совета, отметив их коллективные усилия по продвижению организации. В частности, он поблагодарил членов Совета за вклад в реализацию миссии Совета, за возможность использовать их уникальные знания и опыт.

«Мы гордимся успехами, достигнутыми всего через три года после создания Совета по водородным технологиям, — сказал г-н Чон. — Сегодня мы подведем итоги проделанной работы и оценим результаты, чтобы выработать стратегию на этот и последующий период».

Новый отчет: стоимость водородных решений снизится значительнее и быстрее, чем ожидалось

Совет по водородным технологиям опубликовал новый отчет «Путь к водородной конкурентоспособности: ценовая перспектива», согласно которому стоимость водородных решений резко снизится за следующее десятилетие, опережая предыдущие прогнозы.

Поскольку объемы производства, сбыта водородного топлива и изготовления оборудования растет, к 2030 году ожидается сокращение издержек почти на 50 % в самых разных сферах применения. Это сделает водород финансово конкурентоспособным по сравнению с другими низкоуглеродными альтернативами и даже некоторыми традиционными источниками энергии.

По поручению Совета по водородным технологиям McKinsey & Company и E4tech составили отчет на основе строгой методологии, призванной собрать и проанализировать 25 000 ранее не обнародованных измерений от 30 компаний. Они представляют полную цепочку добавленной стоимости водородного топлива в четырех основных регионах (США, Европа, Япония/Корея и Китай). Независимая консультативная группа отраслевых экспертов также изучила эти данные.

Отчет показывает значительное сокращение расходов, ожидаемое более чем в 20 различных областях применения водорода, таких как дальние и тяжелые грузовые перевозки, промышленное отопление и регулировка электроснабжения, что составляет примерно 15% мирового энергопотребления. Это реальная возможность. Согласно отчету, издержки можно снизить благодаря:

резкому сокращению затрат на производство возобновляемой электроэнергии;

росту использования инфраструктуры распределительных систем;

увеличению производства.

Чтобы этого добиться, потребуется государственная поддержка в ключевых регионах, а также инвестиции порядка 70 млрд долларов до 2030 года. Сумма выглядит значительной, однако это менее 5% ежегодных затрат на энергию. Для сравнения: в 2019 году Германия выделила на поддержку возобновляемых источников энергии около 30 млрд долларов.

«Будущее чистой энергии на основе водородных технологий ближе, чем мы думаем, поскольку индустрия активно работает над решением оставшихся задач в этой сфере. Отчет показывает, что еще предстоит сделать, и определяет четкий путь развития, — сказал Бенуа Потье, председатель и генеральный директор Air Liquide, сопредседатель Совета по водородным технологиям. — 2020 год станет началом новой эры в энергетике. Поскольку водородные решения уже на деле становятся частью мировой энергетической системы, мы можем рассчитывать на сокращение вредных выбросов, повышение безопасности и гибкости технологий. Это открывает десятилетие водорода». «Совет по водородным технологиям надеется, что выводы, сделанные в отчете, не только увеличат общественную информированность о потенциале водородной энергии в повседневной жизни, но и развеют мифы о ее запредельной стоимости, — сказал г-н Чон. — Если мы собираемся к середине века достигнуть глобальных целей по сохранению климата и воспользоваться преимуществами водородных решений, пришло время действовать».

Отчет был представлен в присутствии более чем 80 генеральных директоров и других высших руководителей компаний на ежегодном заседании Совета по водородным технологиям. Он прошел в одно время с саммитом президента Франции Эммануэля Макрона «Выбери Францию» и Всемирным экономическим форумом 2020 в Давосе. Мероприятие собрало вместе лидеров индустрии, которые вновь выразили свою решимость прокладывать путь к расширению инфраструктуры и применения водородных решений в ближайшие годы.

Исполнительный вице-председатель г-н Чон на саммите «Выбери Францию» и Всемирном экономическом форуме

После того как в понедельник Совет по водородным технологиям провел третье ежегодное собрание генеральных директоров компаний, г-н Чон посетил ежегодный саммит «Выбери Францию», который проходил в Версале в тот же день. «Выбери Францию» — инициатива французского правительства, направленная на привлечение иностранных инвестиций.

В этом году на саммит было приглашено более 190 лидеров международных компаний. Также его посетили президент Франции Эммануэль Макрон и представители французского правительства, включая премьер-министра, других ключевых министров и представителей регионов.

Исполнительный вице-председатель г-н Чон посетил Всемирный экономический форум 2020 в Давосе, который проходил под лозунгом «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». Исполнительный вице-председатель был также приглашен на зимнее собрание Международного делового совета.