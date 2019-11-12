В Венгрии завершился заключительный этап чемпионата Европы по ралли

В Венгрии завершился заключительный этап чемпионата Европы по ралли. Асфальтовая гонка прошла в окрестностях Токая и Ньиредьхазы и стала решающим событием серии, по итогам которого определился чемпион Европы по ралли 2019 года

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов в этом сезоне выступали на Citroen C3 R5 при технической поддержке французской команды Sainteloc Racing.

Российский экипаж захватил лидерство с первого спецучастка субботы, выиграв семь из 13 скоростных отрезков, но потерял его на заключительных километрах финального спецучастка, уступив 33 секунды одному из быстрейших экипажей Венгрии из-за пробитого колеса.

Финальное ралли сезона выдалось совершенно непростым для Лукьянюка, действующего чемпиона Европы, защищающего свою позицию в раллийном первенстве Старого Света. Погодные условия вынудили организаторов отменить заключительный спецучасток по причинам безопасности – слишком много грязи было вынесено на дорогу, слишком небезопасным было движение и расположение зрительских зон. Многие участники выступили за его отмену, поскольку нельзя выступать в столь опасных и экстремальных условиях.

В итоге, финальная битва состоялась на самом длинным спецучастке гонки протяженностью 27,48 километров. Лукаш Хабай, один из трех претендентов на титул, сошел еще на шестом спецучастке гонки, поэтому основное соперничество происходило между россиянином, которому необходимо было выиграть ралли, и британцем, у которого в задачах стояло финишировать не ниже третьей позиции «абсолюта». На утренней секции Крис Ингрэм пробил колесо на этом длинном спецучастке, потеряв более двух минут, а вечерний проезд этого же отрезка обещал быть еще более непростым – ливень стеной, сумерки и порядком размытая дорога.

В итоге, на 13 спецучастке ралли сначала Норберт Херциг потерял две минуты из-за прокола и мгновенно опустился с четвертого места на пятое. Кульминацией стала драма Криса Ингрэма, который вновь пробил колесо на этом спецучастке и очутился за пределами Топ-3. Британец чуть было не проиграл битву за титул, но в этот момент грянула самая грандиозная драма венгерского ралли и всего чемпионата Европы – Алексей Лукьянюк тоже поймал прокол, менял колесо на спецучастке и проиграл более трех с половиной минут! Победу на Rally Hungary внезапно одержал венгерский ветеран Фридьеш Туран на Skoda Fabia R5.

Алексей Лукьянюк: «Непростая гонка выдалась для всех. Мы желаем всем организаторам гонки взять машину, посадить туда свою семью и проехать этот финальный отрезок трассы медленно, не торопясь. Не на скорости, как это делали мы. Думаю, за пару часов вряд ли справятся. Мы, успев поменять переднее колесо, проехали его за 22 минуты. Условия совершенно не соответствующие нормальным представлениям о ралли и дорогах для него, потому что гравийные куски гонки достаточно длинные и превращаются в месиво после дождя, где под слоем листвы, грязи, слизи и прочей непонятной субстанции не видно вообще ничего. Чуть ли не каждый экипаж получал проколы на таких гравийных секциях. У нас два прокола, у остальных не менее одного. Все это выглядит как лотерея – очень печально, что финал чемпионата Европы разыгрывается в таких непонятных и непредсказуемых, лотерейных условиях. Да, дождь повлиял на состояние трассы, но списывать все на дождь осенью как на форс-мажор не стоит. Это так же, как удивляться тому, что зимой бывает снег, а летом солнце и жара. И если кому-то нужна драма — это не тот случай. Мы спортсмены, мы хотим соревноваться в нормальных условиях: если в регламенте указано, что это асфальтовая гонка, то мы хотим ездить по асфальту. Да, на некоторых гонках, например, в Швейцарии, Австрии есть гравийные куски, но они не имеют ничего общего с тем, что происходит здесь. Здесь – не гравий, а какая-то грязь, которая в условиях дождя превращается в какую-то непонятную жижу. Мы пытаемся найти позитив во всей этой истории, но его мало. При этом мы благодарны организаторам за то, что они приложили много усилий, чтобы эту гонку организовать и провести, мы прекрасно понимаем, что все это сложно. Я считаю, что этапы чемпионата Европы должны проходить на более подходящих для ралли трассах. Мы лидировали с огромным отрывом – почти в две минуты. На протяжении дня у нас возникла совершенно неизвестная проблема с тормозами, которая лишала нас скорости, но, тем не менее, мы старались держать нормальный темп. На последнем спецучастке у нас спустило колесо, видимо, в грязи не заметили какой-то камень или что-то еще – не было никаких ударов или срезок, двигались четко по дороге. Пришлось менять колесо – потеряли около 2-х минут. Погодные условия были действительно сложными – дождь лил стеной. Когда ехали в темноте, приходилось выключать дополнительный свет, чтобы лучше видеть трассу – настолько дождь заслонял видимость. Дорогу развезло настолько сильно, что гравийные участки превратились в кашу, образовалась колея, которая тут же наполнилась водой, видеть состояние покрытия в таких условиях было практически невозможно. Под конец дистанции, на протяжении 7-8 км стоял сильный туман, видимость составляла метров 20-30 и мы ехали буквально на ощупь. Плюс нужно все время было учитывать то, что организаторы выложили еще на ознакомлении в поворотах огромные бревна, чтобы в этих местах не срезали повороты, и их за кустами не видно — это ужасные условия, ад. На ознакомлении участники пробивали колеса на этих спецучастках, сейчас, наверное, они просто ползут на брюхе. Это был непростой сезон для нас – новый автомобиль, новая команда, много вопросов. У нас было много технических проблем в течение сезона, боролись как львы. Поздравляем Криса Ингрэма с победой! Он долго этого добивался, надеемся, что этот успех поможет ему в дальнейших выступлениях».

Крис Ингрэм завоевал титул чемпиона Европы, а Алексей Лукьянюк стал вице-чемпионом сезона и лидером по количеству побед на спецучастках года.

Статистика: Ралли Венгрия, лидеры

SS1: Lukyanuk/Arnautov and Vincze/Bacigál

SS2: Vincze/Bacigál

SS3-SS12: Lukyanuk/Arnautov

SS13: Turán/Bagaméri

Сезон 2019. Этапов: 8