Около 800 автомобилей Mazda3 попали под отзыв в России

Мазда Мотор Рус отзывает 776 автомобилей

Компания объявила об отзыве Mazda3, реализованных с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Причинами отзыва являются остановка двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости, связанной с попаданием большого количества картерных газов в цилиндры двигателя и приводящее к обеднению смеси и/или остановка двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо выполнить перепрограммирование блока управления силовым агрегатом, установив усовершенствованное программное обеспечение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В июле прошлого года на российском рынке стартовали продажи новой Mazda3 в кузове хэтчбек, а в октябре у дилеров появился и седан. Всего в 2019 году реализация модели Mazda3 составила 931 единицу, что на 54% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 22 кроссоверов Mazda CX-9, произведенных с 9 по 14 мая 2019 года.

Причина отзыва заключается в том, что на некоторых автомобилях протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса шин. В процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что привело к снижению прочности протектора шин. На автомобилях необходимо проверить серийные номера всех полноразмерных шин, установленных на автомобиле, и, при необходимости, заменить их новыми.

АВТОСТАТ