Заводы Ford в России может купить Hyundai

Концерн Hyundai заинтересовался покупкой завода Ford во Всеволожске

Завод компании Ford во Всеволожске может стать собственностью корейцев. В покупке завода заинтересованы инвесторы из Азии.

Напомним, вчера компания Ford официально объявила о прекращении производства на своих российских заводах с конца июня. Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщает, что концерн Hyundai заинтересовался потенциально освободившейся производственной площадкой.

«Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей. Корейцы заинтересованы в оборудовании завода двигателей», — пояснил собеседник издания.

Кроме Hyundai на площадку может претендовать ряд китайских компаний, среди которых GAC Motor.

В пресс-службе Ford изданию пояснили, что переговоры о продаже площадки действительно идут и интересант есть, но подробностей пока нет.

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