В России хотят штрафовать на миллион рублей за скрученный пробег

Санкция будет грозить фирмам, предоставляющим такую услугу – Motor

За занижение реального пробега могут начать штрафовать на миллион рублей. С предложением о введении такого денежного наказания выступил президент ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Моисеев.

По словам Моисеева, которые приводит агентство «Москва», «ввести сверхнаказание за услугу скручивания пробега не составляет труда». Он напомнил, что теоретически компанию можно привлечь за это нарушение, если доказать факт скрученного пробега, но штраф составляет всего 500 рублей. В РОАД предлагают увеличить размер санкции до 1 миллиона рублей для юридического лица, а также ввести наказание для физлица – 300 тысяч рублей. Кроме того, Моисеев считает нужным обязать «Яндекс» и Google удалять объявления о подобных услугах.

Вместе с тем ассоциация дилеров отмечает, что ввести штраф за скрученный пробег для собственника автомобиля в нынешней ситуации невозможно из-за отсутствия базы данных по реальным пробегам. Потому необходимо «на законодательном уровне фиксировать пробег всеми профессиональными участниками рынка».

Вопрос об ужесточении наказания за предоставление услуги по скручиванию пробега ранее поднимался и депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. Парламентарии предлагали внести поправки в Уголовный кодекс, согласно которым продавцам, обманывающих покупателей относительно пробега, может грозить наказание в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.