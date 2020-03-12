Новые финансовые предложения от Renault в марте

Renault Россия расширяет программу трейд-ин и добавляет в нее автомобили 2020 года производства

Так, выгода при покупке внедорожника Renault Duster любого модельного года составит от 50 000 до 90 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации.

При приобретении кроссовера Renault Kaptur в версиях Style, Extreme и Play действует выгодное предложение – до 100 000 и до 120 000 рублей на автомобили 2020 и 2019 годов производства соответственно.

Покупая новый купе-кроссовер Renault Arkana в топовых комплектациях Style и Prime по трейд-ин, клиент получает скидку в размере от 90 000 до 120 000 рублей, в зависимости от года производства.

В онлайн-шоуруме Renault действует новая акция: приобретая купе-кроссовер Renault Arkana 2019 года производства, клиент может воспользоваться выгодой до 30 000 рублей, а при покупке Sandero и Sandero Stepway 2019 и 2020 годов – 15 000 рублей.

Другие специальные предложения, включая кредитные, объявленные в феврале, действуют и в этом месяце. Renault Россия продолжает принимать участие в государственных программах автокредитования Первый автомобиль и Семейный автомобиль, стартовавших в январе.

С подробной информацией о действующих предложениях можно познакомиться на сайте.