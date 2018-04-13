Toyota «Автомобиль мечты» — победители названы 3

Завершился 4-й национальный конкурс Toyota «Автомобиль мечты», ставший самым масштабным за всю его историю в России.

Яркий финал арт-конкурса прошел 25 марта в Москве, в самом большом интерактивном городе профессий «КидБург». Участники конкурса вместе с родителями посетили церемонию награждения и сумели поближе познакомиться с миром профессий.

В 2018 году к анонсированию конкурса подключилось Министерство образования и науки Российской Федерации, и дети из самых удаленных регионов России узнали о конкурсе и сумели принять в нем участие.

Всего на конкурс было прислано более 21 000 работ со всей страны – от Калининграда до Владивостока. Количество юных участников в 2018 году в три раза превзошло показатели прошлого года.

«В этом году о нашем конкурсе узнали дети от Калининграда до Владивостока, это значимое событие, ведь в России очень много талантливых ребят. Идеи детей чрезвычайно важны для нас, возможно, один из них однажды станет дизайнером или инженером Тойота», — отметил президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга

Призы традиционно вручались в нескольких номинациях. Помимо трех призовых мест, юные художники получили специальные награды за лучшие работы в номинациях «Защита окружающей среды» и «Президентский приз». Одним из победителей в номинации «Президентский приз» стала Алена Ткачева из Красноярска, которой на момент создания работы было всего шесть месяцев.

Звездное и экспертное жюри в составе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, мастером спорта международного класса по мотоспорту Анастасией Нифонтовой и другими экспертами из мира дизайна, автомобилей и детского творчества наградило 18 победителей в трех возрастных категориях.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева:

«Спасибо Toyota за этот конкурс и помощь в развитии творческого и креативного потенциала у детей. Работы победителей действительно высокого уровня. Мои дети тоже участвовали и признали, что им есть куда расти».

Российская мотогонщица, участница ралли «Дакар-2017» Анастасия Нифонтова:

«Возможно, даже лучше не победить в конкурсе. Это как в спорте: вот ты выиграл гонку и поставил галочку, а если не выиграл, значит, есть куда расти, развиваться, есть стимул двигаться дальше».

Автомобильный эксперт Александр Пикуленко:

«Удивительно, но бывает так, что сначала ты видишь какие-то идеи у детей в рисунках, а затем они уже в работах дизайнеров и инженеров. Непонятно, кто у кого «подглядел».