Total вновь разделил победу с командой «КАМАЗ-Мастер»

TOTAL — технический партнер и поставщик смазочных материалов команды «КАМАЗ-мастер» с 2016 года

Идеально подобранные смазочные материалы высшего качества — одна из главных составляющих успеха. Разработанные специально для новых двигателей спортивных грузовиков КАМАЗ масла TOTAL защищают от износа при высоких нагрузках и препятствуют отложению сажи на деталях двигателя.

В Аль-Киддии, недалеко от столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда, завершился самый известный и самый тяжелый ралли-рейд в мире. Впервые в своей истории — после 11 лет в Южной Америке — ралли-марафон «Дакар» проходит в Саудовской Аравии. Заняв два первых места, российская команда «КАМАЗ-мастер» выиграла 42-й по счету марафон: эта победа стала уже 17-ой в легендарной гонке.

В этом году пилотам пришлось в буквальном смысле штурмовать пески в жестких условиях: организаторы подготовили для участников сложнейшие песчаные и горные маршруты. Экипажи «Синей армады» уверенно бросили вызов аравийским дюнам; преодолеть 7 900 км за две недели под палящим солнцем команде удалось благодаря превосходной подготовке техники — в том числе безупречно отработавшим смазочным материалам.

Песчаный рельеф — самый сложный вид трассы. Для преодоления дюн требуется максимально надежная работа машин, в частности их трансмиссии. Успех при прохождении сложных спецучастков достигается не только за счет отточенного мастерства команды, но и за счет высокотехнологичных коробок передач, позволяющих исключить разрывы крутящего момента при переключении скоростей. При этом надежность узлов обеспечивается проверенной конструкцией и правильно подобранными смазочными материалами. Трансмиссионные масла TOTAL с необходимыми фрикционными свойствами способствуют стабильной и плавной работе коробок передач.

Специализированное моторное масло TOTAL, созданное с учетом высочайших нагрузок в двигателе, на таких маршрутах стабильно сохраняет работоспособность, несмотря на попадание в него повышенного количества сажи и несгоревшего топлива. Полевые пробеги показали отсутствие следов износа, а также сажевых отложений на деталях двигателя.

Важную роль в победе также сыграла возможность проводить по итогам каждого дня гонки отбор проб смазочных материалов для анализа в лаборатории Total ANAC. Результаты такого анализа позволяют определить интенсивность изнашивания мотора, состояние топливной системы, воздушных фильтров и системы охлаждения. Оперативное устранение мелких неисправностей, обнаруженных в ходе мониторинга смазочного материала, позволяет избегать более серьезных проблем, а также внезапных поломок во время гонки.

С помощью системы Total ANAC был определен оптимальный интервал замены масел в спортивных КАМАЗах: масла TOTAL способны работать на протяжении всего ралли без замены. Увеличенный ресурс моторного масла позволил команде сократить объем резервов смазочных материалов что дало возможность высвободить часть пространства в грузовиках технического сопровождения для других запчастей.

Кроме того, богатый опыт TOTAL в технической экспертизе позволяет своевременно диагностировать неисправности в работе техники и устранять их точечно, без разбора агрегатов. Для быстрой проверки всех систем и механизмов применяются компьютерная диагностика, эндоскопия и термография. Использование эндоскопа в полевых условиях позволяет определить состояние деталей в цилиндрах двигателя (днищ поршей, клапанов, гильзы цилиндра), а термограф служит для мониторинга работы системы охлаждения.