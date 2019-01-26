Массовые ДТП в московской области

В условиях начавшегося в субботу в московском регионе сильного снегопада около 50 автомобилей попали в аварии на Симферопольском шоссе, еще 15 автомобилей попали в ДТП на Новорижском шоссе.

“На Симферопольском шоссе сейчас три очага массовых ДТП. На протяжении всего шоссе в аварии попало около пятидесяти автомобилей”, – сообщили “Интерфаксу” в субботу в областном главке полиции.

По предварительным данным, в этих авариях пострадали только два человека. Аварии на Симферопольском шоссе в полиции связали со сложными погодными условиями.

ДТП на М2 "Симферопольское шоссе" Это прямо сейчас: М2, симферопольское шоссе, поселок Любучаны в районе Данона – самое аварийноопасное место на М2.Видео: Александр Сидоренко (Alexandr Sidorenko) Опубликовано AMSRUS Суббота, 26 января 2019 г.

Госавтоинспекция позднее сообщила об ограничении движения на федеральной трассе “Крым” в Подмосковье из-за массовых аварий.

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Ранее в субботу также стало известно о массовой аварии на Новорижском шоссе.

“На 57 километре Новорижского шоссе произошло столкновение пятнадцати автомобилей”, – сообщили “Интерфаксу” в областном главке полиции, добавив, что в результате этого массового ДТП пострадал один человек.

В Москве сегодня, 26 января, выпадет пятая часть январской нормы осадков, сообщили метеорологи. В столице будет облачно, снегопады будут сопровождаться усилением ветра, метелью и смягчением морозов – Ъ.

МЧС предупреждает: “Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 1-2 часа с сохранением днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы”.

На Симферопольском шоссе разбирают сразу несколько крупных аварий. По последней информации, в общей сложности на этой трассе столкнулись 62 машины. ДТП произошли на нескольких участках, передает телеканал Москва 24.

По информации пресс-службы Росавтодора, в чьем управлении находится трасса, последствия ДТП ликвидировали, постепенно восстанавливается движение по шоссе с учетом погодных условий. Однако из-за аварий изменилась схема движения автобусов по этой трассе.

“В связи с ДТП на М-2 “Крым” изменена схема движения автобусов “Мострансавто” по маршрутам № 1365, 423, 428 Чеховского автопарка, г. Серпухов маршруты № 458, 363, 397, 359 и г. Подольск маршруты № 426, 435. Автобусы из области в Москву следуют в объезд по старому Симферопольскому шоссе, через поселок Львовский. Обслуживание маршрутов осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию”, – сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.