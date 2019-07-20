Новый электромобиль Fiat 500 заметили во время дорожных испытаний

Электрический вариант Fiat 500 нового поколения был замечен на треке в Калифорнии во время дорожных испытаний.

Шпионские снимки попали в интернет через неделю после того, как в компании Fiat заявили, что инвестирует 700 миллионов евро в электрический городской автомобиль, в том числе и в новую производственную линию в Италии. Fiat планирует выпустить не менее 80 000 экземпляров нового 500e.

Одновременно с новинкой на рынке останутся и существующие Fiat 500 с обычными бензиновыми моторами внутреннего сгорания, но при этом они также получат рестайлинг и технические обновления.

По словам главы компании Оливье Франсуа, для нового электрического 500 будет использоваться та же платформа, что и для электрического Fiat Panda нового поколения, который может появиться на рынке в 2021 году. Разработкой модели займется FCA Group.

Глава компании Fiat добавил: Электрический Fiat 500 станет ключевой точкой превращения компании Fiat в бренд, ориентированный на небольшие электрифицированные городские автомобили.

О стоимости новинки Оливье Франсуа сказал следующее: Очевидно, что мы не можем продавать электрические 500 по той же стартовой цене, что и традиционные 500. Однако, более половины наших клиентов сегодня не покупают модели 500 в базовых комплектациях. На самом деле, сегодня средняя цена этой модели составляет 24 000 евро. Если вы посмотрите на электромобили наших конкурентов, то там средняя цена составляет примерно 32 000 евро. В этом случае разница между 24 000 и 32 000 — это не так уж много, особенно если учесть правительственные субсидии на электромобили.

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