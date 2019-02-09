Lamborghini восстановила купе Miura президента FIA

Реставрация автомобиля заняла 13 месяцев Lamborghini Miura президента FIA

Отделение Lamborghini Polo Storico, занимающееся реставрацией классических моделей итальянской марки, представило на аукционе Rétromobile Paris свою последнюю работу. Это восстановленное купе Miura SV, принадлежащее президенту Международной автомобильной федерации Жану Тодту.



Lamborghini Miura SV с номером шасси «3673» от уничтоженной в аварии Miura S 1968 года собран 11 ноября 1972-го. Использование старых номеров в то время часто практиковалось, в основном для защиты клиентов от высоких ввозных пошлин на новый автомобиль. При этом за машиной также сохранялся прежний регистрационный номер и документы.



В конце 1972 года купе доставили первому владельцу — жителю Южной Африки лётчику Артуру Мэчину. Также как и сейчас «Миура» была выкрашена в оттенок красного Rosso Corsa, который сочетался с золотистыми порогами. Впоследствии машина перешла к Тодту.

Реставрационные работы заняли 13 месяцев. Специалисты Polo Storico целиком разобрали автомобиль, проверили маркировки деталей, а также убедились в их соответствии записям в сервисной документации.

Ключи от восстановленной Lamborghini Miura владельцу передал лично глава компании Стефано Доменикали.

Помимо Miura SV, Polo Storico выставило на Rétromobile Paris 1966 Lamborghini 400 GT. Автомобиль сейчас проходит полную реставрацию и принадлежит канадскому коллекционеру.

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