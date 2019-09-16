По суровому Уралу на суровых Chevrolet

Я считаю, что это был отличный выбор: выездной тест-драйв внедорожников Chevrolet в самой тестостеронной области России – челябинской.

Определенно все гармонично и даже заявленный формат теста: регата – лично меня не удивил. Корабль, лайнер, крейсер – сколько морских прозвищ у легендарного американца Tahoe? По сути, последнего из старой, красношеей гвардии мужских, кондовых, американских автомобилей.

Надо заметить, что Traverse не сильно меньше старшего брата. А местами даже превосходнее его. Как показала практика и общее мнение коллег-участников «регаты» по челябинским дорогам комфортнее перемещаться на Traverse. Он легче глотает ямы и кочки.

Причина, конечно, конструкция – Tahoe классический, рамный внедорожник, а Traverse типичный современный кроссовер – приемник внедорожника TrailBlazer и минивэна Uplander. Кстати, внешний вид последнего унаследован Травёрсом достаточно сильно – похож на одного из родителей обманчиво вальяжной массивностью. Но детально о нем мы расскажем позже – впереди полноценный тест-драйв, а вот на впечатлениях от Tahoe остановимся подробнее.

Tahoe от Traverse отличает еще и подвеска. Она, конечно, не добавляет автомобилю энергоемкости на уральском сомнительнодорожье, но если у вас нет кинетоза то это самое оно – крепкое и надежное со звуком движка как у ЗиЛ-130.

Подвеска Tahoe за 4 поколения прошла много эволюционных ступеней: от рессор до сверхбыстрого демпфирования, за счет изменения вязкости наполнителя амортизаторов (в комплектации LTZ) – Magnetic Ride Control. Но, как ни удивительно, при всей инновационности подвеска рамника по комфортности проиграла кроссоверу.

Двигатели у Tahoe по-прежнему суперзнаменитые «от Lotus», созданные на базе той самой легендарной лаборатории Lotus, обласканные подавляющим большинством потребителей: SmallBlocks, наследники Vortec именуемые Ecotec3 разработанные почти одновременно с моделью.

В России доступен уникальный, специально разработанный для СНГ EcoTec3 6.2L V8 426 hp L86. На мировых рынках доступны другие модификации: 5.3L Vortec V8 355 hp (265 kW) и 6.2L Vortec V8 420 hp (313 kW).

Наиболее впечатляющее преимущество семейства двигателей это – Active Fuel Management: система отключения половины цилиндров.

Расход на выездных массовых тест-драйвов фиксировать бессмысленно – все ускоряются, стараясь опередить в невидимой гонке коллег. И тем не менее у нас получилось поджать расход до 11 литров на трассе. Напомню, что рекомендован Аи-95.

Последнее обновление модели Chevrolet Tahoe состоялось в сентябре 2013 года. За внешний вид Tahoe отвечает экс вице-президент GM по дизайну Эдвард Уэлбёрн.

Вот он, конечно, маг и волшебник в своем мастерстве: ему удалось завоевать сердца автомобилистов. Внешне автомобиль близок к безупречности в своем классе – брутален, массивен, внушителен – как раз то, что ему и нужно. Нельзя сказать, что роскошен, а соразмерно избыточен – в лучших американских традициях.

На интерьер можно сетовать – лично мне на капитанских местах второго ряда ехать по уральским дорогам было несколько «потрясно». Жестковато. Но это к подвеске, а не к сидениям. В целом в салоне очень просторно и уютно.

Третий ряд легко вмещает взрослого человека, даже увеличенной комплекции. Широченный центральный тоннель на переднем ряду венчает внушительный холодильник, штатно функционирующий как подлокотник, с беспроводной Qi зарядкой.

Управление, в принципе, типовое за исключением кочерги КПП размещенной на рулевой колонке. Главное в ходовых качествах – слон Tahoe стал ощутимо лучше управляться и тормозить.

Вообще оценить автомобиль однозначно очень тяжело. Все в нем вроде хорошо за исключением, пожалуй, расходов. Определенно одно – и Tahoe и Traverse вписывались в предложенные обстоятельства. Яхты, промышленность, просторы, уральские горы, глубокое синее небо и такого же цвета озера – Tahoе и Traverse встали с ними в один ряд очень органично.

Вообще Челябинск и такие «американские автомобили» будто дальние родственники. А что мы вкладываем в это понятие? Американский автомобиль – роскошь? У нас скорее да. А в США это образ жизни, это часть культуры и ментальности. Большое, мощное, просторное. Казалось бы – у нас тоже страна протяженная и нам бы тоже такие автомобили. Но, много, но…

В России исторически любят американские автомобили. Любят душой, сердцем и умом.

«Американские машины получили у нас заслуженное признание ещё во времена Первой Мировой. Паккарды, Кейсы и Пирс-Эрроу – любимые машины русского генералитета тех времён. А грузовики Уайт и, опять же, Паккард можно найти на многих фото рубежа XIX-ХХ века. Ну и во времена революции и Гражданской, само собой, тоже. Троцкий ездил на дорогом Локомобиле, а Сталин и Ворошилов пристрастились к Паккардам ещё во времена обороны Царицына. Чапаев “американцев” предпочитал тоже – тот же Паккард и механизированная тачанка на базе жалкого Форда-Т.

Плюс к этому надо не забывать, что первые индустриальные автогиганты времён первых пятилеток тоже ведут происхождение из Америки. ГАЗ — это Форд, ЗиС – Аутокар и т.д. Просто закупки в тридцатые годы американских машин были значительные. Нежное отношение к американским автомобилям сложилось задолго до ленд-лиза, до легендарной «У Студера мотор втрое, Глеб Егорыч!», – Виталий Гущин.

Такие автомобили и главное такой формфактор – прям наш! Резину позлее и вперед в сельпо, на рынок, на охоту/рыбалку! Но это происходит где-то в другой «альтернативной России будущего». А сейчас это скорее представительский, трудно убиваемый автомобиль повышенной проходимости с остатками бандитского флёра.

Тут он прям свой! Автомобиль в привычной, сдержанной на эмоции, уральской действительности. Традиционный для США рабочий автомобиль (есть и военные модификации) и адекватно, по назначению воспринимаемый у нас.

Кстати, надо напомнить, что уже в ближайшее время выходит новая версия Chevrolet Tahoe. На смену платформе GMT K2XX придет GMT T1XX, которую Tahoe поделит с Suburban, Cadillac Escalade и GMC Yukon.

Звучат предположения, что Tahoe оснастят 3,6-литровым V6, а также 5,3- и 6,2 V8. Существует очень большая вероятность того, что новый 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Silverado также попадет в Тахо.

Будут и гибридные моторы. На Tahoe их ставят с конца 2007 года. Трансмиссии с восемью и десятью передачами. В США будет представлен задний и полный привод.

Не исключено, что новое поколение внедорожника Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску вместо неразрезного заднего моста. Такой вывод можно сделать, посмотрев на шпионские фото новых Tahoe.

Обновление Tahoe ожидается этой осенью. Как предполагают эксперты цена на него в США будут начинаться от 50 000 долларов.