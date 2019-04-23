Haval расширяет дилерскую сеть в России

Компания ООО «Хавейл Мотор Рус», официальный дистрибьютор Haval в России,

объявляет об открытии новых дилерских центров в 6 городах.

Следуя намеченной стратегии, Haval продолжает последовательное развитие дилерской сети в России и сотрудничает только с проверенными компаниями, зарекомендовавшими себя на автомобильном рынке как надежные и ответственные партнеры.

Среди обязательных требований к центрам – удобное расположение, современное оснащение и высокий уровень сервиса, отвечающий международным стандартам бренда Haval.

На данном этапе проведен технический запуск дилерских центров Haval, где уже сейчас предоставляется полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей бренда.

Список новых дилерских центров с адресами: