Haval расширяет дилерскую сеть в России

Следуя намеченной стратегии, Haval продолжает последовательное развитие дилерской сети в России и сотрудничает только с проверенными компаниями, зарекомендовавшими себя на автомобильном рынке как надежные и ответственные партнеры.
Среди обязательных требований к центрам – удобное расположение, современное оснащение и высокий уровень сервиса, отвечающий международным стандартам бренда Haval.
На данном этапе проведен технический запуск дилерских центров Haval, где уже сейчас предоставляется полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей бренда.
Список новых дилерских центров с адресами:
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