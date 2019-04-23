Haval расширяет дилерскую сеть в России

Haval расширяет дилерскую сеть в России
Апрель 23 20:02 2019

Компания ООО «Хавейл Мотор Рус», официальный дистрибьютор Haval в России,
объявляет об открытии новых дилерских центров в 6 городах.

Следуя намеченной стратегии, Haval продолжает последовательное развитие дилерской сети в России и сотрудничает только с проверенными компаниями, зарекомендовавшими себя на автомобильном рынке как надежные и ответственные партнеры.

Среди обязательных требований к центрам – удобное расположение, современное оснащение и высокий уровень сервиса, отвечающий международным стандартам бренда Haval.

На данном этапе проведен технический запуск дилерских центров Haval, где уже сейчас предоставляется полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей бренда.

Список новых дилерских центров с адресами:

АльметьевскДиалог Автоул. Геофизическая, д. 58/2
ЛипецкГлобал Системзул. 50 лет НЛМК, д. 22
Нижний НовогородВосток Лига АвтоКстовский район, д. Афонино,
ул. Магистральная, строение № 3, пом. № 2
Старый ОсколБизнес ЛигаПроспект Алексея Угарова, д. 22
СыктывкарАлексМоторсул. Гаражная, д. 1
ТверьАвто Премиум-ФТверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, Боровлево-1, стр. 2

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AMSRUS
AMSRUS

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