Двигатели Hyundai дважды отмечены наградами в премии «10 лучших двигателей» журнала WardsAuto

Второй год подряд Hyundai завоевывает сразу две из десяти наград в премии «10 лучших двигателей» по версии авторитетного журнала WardsAuto

Разработанный для нового седана Hyundai Sonata двигатель Smartstream 1.6L Turbocharged-GDi и силовая установка Kona Electric второй год подряд вошли в список лучших в 2020 году. Превосходство двигателей обусловлено инновационными разработками и архитектурой двигателя, способствующей максимальной топливной эффективности. Это 12-й раз, когда Hyundai завоевывает признание в конкурсе «10 лучших двигателей» с момента ее учреждения в 1995 году. Hyundai NEXO Fuel Cell и Hyundai Kona Electric были удостоены наград в 2019 году.

«Мы рады, что наша новейшая технология Smartstream в двигателе 1.6L T-GDi с технологией Continuously Variable Valve Duration (CVVD), отмечена в списке “10 лучших двигателей”, а силовая установка Kona EV получила премию еще раз, — сказал вице-президент компании Hyundai USA по корпоративному и цифровому планированию Майкл О’Брайен (Mike O’Brien). — Эти награды укрепляют стремление Hyundai к созданию максимально диверсифицированной линейки двигателей, мы намерены продолжать активно вводить новые инновационные продукты в сфере силовых установок и к 2022 году представим в США 13 экологичных автомобилей».

Новейшим двигателем Hyundai — четырехцилиндровым Smartstream 1.6 Turbocharged DOHC с собственной технологией CVVD — оснащается Hyundai Sonata 2020 модельного года. Двигатель рабочим объемом 1,6 л развивает 180 л. с. при 5500 об/мин, крутящий момент 264,4 Н·м при 1500–4500 об/мин, расход в смешанном цикле — 7,6 л/100 км.

Hyundai Motor Group разработала первую в мире технологию CVVD, которая будет изначально применяться в новой Sonata нового поколения. Технология CVVD оптимизировала как работу, так и топливную экономичность экологичного двигателя. Система управления работой клапанов регулирует продолжительность их открытия и закрытия в соответствии с условиями вождения, достигая на 4 % большей мощности, на 5 % лучшей топливной экономичности, согласно международной оценке Hyundai. Также технология позволяет на 12 % сократить выбросы СО2.

CVVD дает новое развитие технологии, регулируя продолжительность открытия клапанов. До сих пор рабочие характеристики и эффективность двигателей внутреннего сгорания регулировалась системами управления клапанами, которые контролировали момент открытия и закрытия, а также высоту открытия клапана

Когда автомобиль движется с постоянной скоростью и от двигателя не требуется большой мощности, CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Это сокращает расход топлива за счет снижения сопротивления при сжатии. Если от мотора требуется высокая мощность, например, на высоких скоростях, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы максимально увеличить объем воздуха, который участвует в сжигании топливно-воздушной смеси, таким образом увеличивая крутящий момент для улучшения ускорения.

Стандартные системы контроля клапанов управляли моментом открытия и закрытия клапанов (как в системе Continuously Variable Valve Timing — CVVT) или регулировали объем воздуха за счет высоты открытия клапана (Continuously Variable Valve Lift — CVVL), но не могли контролировать продолжительность открытия клапана.

«Появившийся в новом седане Sonata, этот созданный с нуля четырехцилиндровый двигатель пополнил семью новых силовых агрегатов Hyundai. Это настоящее сокровище — надежный, совершенный, напористый, приносящий удовольствие от ежедневного вождения. В нем впервые использована технология постоянного контроля продолжительности открытия клапана, — сказал главный редактор журнала WardsAuto Том Мерфи (Tom Murphy). — Система постоянно меняет количество воздуха, попадающего в камеру сгорания, которое зависит от положения дроссельной заслонки и условий вождения. Система Hyundai объединяет более раннюю технологию VVT с CVVD. Работая в тандеме, они позволяют впускным клапанам оставаться открытыми дольше или, наоборот, сокращают это время, вне зависимости от момента открытия».

Hyundai Kona Electric 2020 года (SUV 2019 года по версии NACTOY) демонстрирует максимальный в классе запас хода на одной зарядке — 415 км. Электрический кроссовер сочетает молодежный дизайн со спортивными характеристиками, передовыми технологиями безопасности, усовершенствованной системой мультимедиа — и все это в компактном кузове и с богатым набором средств безопасности в базовом оснащении.

«Как мы заметили в прошлом году во время триумфального выхода Kona на рынок, его надежная Li-ion батарея с жидкостным охлаждением, выдающая напряжение 356 В, дает возможность для таких же дальних путешествий, что и схожие автомобили с ДВС, но с меньшим количеством остановок для подзарядки. К примеру, можно безостановочно доехать из Сан-Диего в Санта-Барбару на Kona Electric (315 км в цикле EPA) — даже с включенным климат-контролем — в спокойном режиме», — сказала редактор WardsAuto Кристи Швайнсберг (Christie Schweinsberg). «Несмотря на выход в 2019 году люксовых электромобилей (BEV), доступная масс-маркету Kona оснащена одной из самых мощных литий-ионных батарей», — добавила она.

В силовой установке Kona Electric используется экономичный 150-киловаттный (204 л. с.) синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, который питается от высоковольтной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 64 кВт·ч. Крутящий момент двигателя, передаваемый на переднюю ось, составляет 395 Н·м. Аккумуляторная батарея имеет жидкостное охлаждение и выдает напряжение 356 В. Плотность энергии аккумуляторной батареи равна 141,3 Вт·ч/кг, а общая масса не превышает 450 кг. Кроме того, расход Kona Electric в бензиновом эквиваленте составляет 1,78 л/100 км в городе, 2,18 л/100 км по шоссе и 1,96 л/100 км в смешанном цикле.

В этом году рейтинг «10 лучших двигателей» от WardsAuto празднует свое 26-летие. Его наградами отмечаются выдающиеся достижения в области разработки силовых установок, технологии мирового уровня и те двигатели или электрические силовые установки, которые способны обратить на себя внимание потенциальных покупателей. В этом году за престижные награды конкурса боролись 26 моделей 2019 и 2020 годов. Для участия в конкурсе новый или значительно модифицированный двигатель или силовая установка должны продаваться в первом квартале 2019 года в составе серийного автомобиля, цена на который не должна превышать 64 000 долларов США.

«10 лучших двигателей» от WardsAuto — это главный отраслевой рейтинг, определяющий самые выдающиеся силовые установки. С момента учреждения этого конкурса в 1995 году десять силовых установок Hyundai удостаивались его наград: Tau V-8 в 2009 году (4,6 л), в 2010 году (4,6 л) и в 2011 году (5,0 л); Gamma I-4 в 2012 году; силовая установка на водородных топливных элементах в 2015 году; Nu (2,0-литровая подзаряжаемая гибридная установка) в 2016 году; четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом (1,4 л) и (3,3 л) в 2018 году. Церемония вручения наград за 2020 год прошла в рамках Североамериканского автосалона в Детройте.