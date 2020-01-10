G-Energy Team: пятый этап – треть гонки позади

Участники ралли-марафона Дакар преодолели первую треть дистанции гонки. Ралли, впервые проводимое на территории Саудовской Аравии, продолжает ставить сложнейшие задачи перед гонщиками и райдерами – один за другим участники сталкиваются с проблемами

353-километровый спецучасток наконец-то увел гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута в четверг пролегала в песках, возможно менее техничных, но столь же впечатляющих. Спуски и подъемы, местами скрытые пустынной травой, требовали внимания водителей. Впрочем, хватало также камней и скал, они послужили неплохими ориентирами для штурманов, но пилотам приходилось не забывать о риске прокола.

Пятый этап финишировал в городе Хаиль, который находится в оазисе посреди пустыни Неджд. Хаиль – столица бывшего государства Джебель-Шаммар, в 1921 году присоединившегося к королевству Саудитов. Основными особенностями региона являются две великие горные цепи – гранитная Аджах и базальтовая Салма, а также огромные песчаные дюны Аль-Нафуд. Город Хаилькак раз и расположен на южном фланге Аджаха.

Предыдущий день Дакара был отмечен большим количеством пробитых колёс – усыпанная камнями трасса сыграла свою роковую роль. Время, потерянное на установку запасных колёс, конечно же отразилось в результатах участников – после четвёртого спецучастка произошло несколько важных изменений в генеральной классификации.

По итогам одной трети Дакара ни одному из прошлогодних победителей марафона так и не удалось возглавить ни один из зачётов. А фавориты гонки продолжают испытывать удары судьбы. К примеру, зачёт мотоциклистов за минувшие два дня потерял сразу трёх сильных участников – на пятом спецучастке упал и прекратил борьбу победитель Дакара 2017 года и действующий победитель международного ралли «Шёлковый путь» Сэм Сандерленд из заводской команды KTM, а заводская команда Yamaha лишилась сразу двух райдеров – Адриен ван Беверен и Ксавье де Султре не смогли продолжить борьбу.

Грузовики

Тройка лидеров зачёта грузовиков Дакара вновь претерпела изменения – выступающий при поддержке «Газпромнефть – смазочные материалы» пилот команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович теперь занимает третье место.

Градус борьбы в «грузовом» зачёте и не думает снижаться – в четверг по ходу спецучастка лидер менялся дважды. Со старта гонку возглавил экипаж команды КАМАЗ-мастер Андрея Каргинова. Но после первой сотни километров дистанции его опередил коллега по команде Антон Шибалов. Именно он лидировал дольше всех и начал было уезжать от соперников, но за сто километров до финиша спецучастка ситуация резко изменилась – Дмитрий Сотников вырвался на первое место, причём с большим гандикапом.

На финише Дмитрий Сотников показал лучший результат. Антон Шибалов прибыл вторым – он проиграл победителю спецучастка 3,6 мин. Андрей Каргинов финишировал третьим – его отставание от Сотникова составило 3,15 мин.

Сергей Вязович, выступающий на капотном МАЗе с логотипом G-Energy на борту, финишировал на пятом спецучастке с четвёртым результатом. В самом начале скоростного участка белорусский экипаж шёл вторым, но из-за слишком «мягких» настроек подвески удерживать максимальный темп было невозможно, и он пропустил вперёд двоих соперников.

Ещё один пилот команды МАЗ-СПОРТавто Александр Василевский финишировал на пятом спецучастке с 10-м результатом. Его сокомандник Алексей Вишневский стал 12-м финишером.

По итогам пятого спецучастка Андрей Каргинов сохранил за собой позицию лидера «грузового» зачета. В 15 минутах позади него на втором месте теперь идёт его товарищ по команде Антон Шибалов. Третье место принадлежит Сергею Вязовичу.

Главным неудачником в зачёте грузовиков сегодня стал лидер команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев. Он шёл по трассе с пятым временем в виртуальном табеле о рангах, но на 163 километре спецучастка остановился из-за поломки. На момент выхода данного пресс-релиза ремонт всё ещё продолжается – Эдуард потерял уже несколько часов.

Что ждет участников

Участников Дакара ждёт кардинальное изменение дорожных условий – спецучасток из Хаиля в Эр-Рияд уведёт караван участников в пески и дюнные массивы. Те, кто имеет опыт езды в пустынных условиях будет иметь существенное преимущество.

Цитаты:

Сергей Вязович, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива МАЗ-СПОРТавто, пилот экипажа № 503:

«Первую часть по камням проехали аккуратно. Вторую часть спецучастка ехали в гордом одиночестве, мы никого не видели, ехали одни и долгое время не получалось найти свой темп. Сегодня совершенно другая трасса и, наверное, «мягковато» у нас была настроена подвеска – только последние километров 50 проехали в хорошем темпе потому, что в качестве ориентира нам попался Бенедиктас Ванагас. Он ехал в хорошем темпе, и мы просто за ним ехали, было всё видно – спуски, подъёмы, подбросы. Но думаю, что темп сегодня был не самый хороший. Проколов или проблем с навигацией сегодня не было. Видели, как на трассе менял колесо ван Кастерен и Хузинк. После зоны нейтрализации была песчаная дорога, что для машины не опасно. Но в дорожной книге почему-то не было прописано много опасных спусков. Мы сначала удивились поэтому, наверное, и не могли найти свой темп – скорее всего ещё после спусков на «Шёлковом пути». До тех пор, пока нам не попался ориентир, и мы не посмотрели, как можно ехать. Дальше нашли свой неплохой темп».

Алексей Вишневский – мастер спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 528 МАЗ-СПОРТавто:

«С навигацией сегодня не возникло никаких проблем. Непонятно почему – вроде бы нормальная дорога была и просто не повезло – мы пробили переднее правое колесо на двадцатом километре. Поменяли его и поехали дальше. И в конце: 200 километров таких дюн, поросших растительностью, там возникла пара моментов, когда было трудно подняться, но сильно сложного ничего не было. Просто поднадоело 200 километров трястись по одной и той же дороге. Как-то скучновато стало».

Александр Василевский – кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 508 МАЗ-СПОРТавто: