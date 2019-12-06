Hankook станет поставщиком шин для новой серии DTM Trophy

Завершая 2019 год, Hankook заключила еще одно партнерское соглашение с новой многообещающей гоночной серией

В течение гоночного сезона 2020 года производитель шин премиум-класса будет поставлять для новой DTM Trophy высококачественные шины линейки Hankook Ventus Race, а также обеспечит их техническое обслуживание на трассах. Компания Hankook Tire объявила о заключении четырехлетнего контракта на эксклюзивную поставку шин в новую гоночную серию DTM Trophy, которая дебютирует в 2020 году. Семь этапов новой серии, в которой на серийных автомобилях класса GT вместе с профессионалами будут соревноваться любители и юниоры, пройдут в рамках уик-эндов популярной туринговой серии DTM, которую Hankook поддерживает в качестве монопольного поставщика резины с 2011 года.

Ной-Изенбург/Германия, 5 декабря 2019 г. – Первые гонки DTM Trophy пройдут 24-26 апреля 2020 года во время этапа DTM в Золдере (Бельгия).. Завершение сезона намечено на 2-4 октября. В новой серии смогут участвовать как профессионалы, так и любители и юниоры. Разрешено пилотировать любой автомобиль класса GT на базе серийной модели с задним приводом, а Hankook будет поставлять для всех команд гоночные шины из линейки Ventus Race, а также обеспечивать необходимую техническую поддержку во время каждого гоночного уикенда.

«Для нас как давнего партнера DTM было логичным шагом расширить это успешное сотрудничество, – отметил Манфред Зандбихлер (Manfred Sandbichler), директор по автоспорту европейского отделения Hankook. – Мы поставляем шины для гонок класса GT по всему миру, поэтому у нас есть все необходимые компетенции для этого формата соревнований. У нас также есть обширный опыт работы в юниорских сериях, поэтому мы сможем предложить командам и пилотам DTM Trophy всю необходимую поддержку».

Как и в DTM, каждый этап DTM Trophy будет состоять из двух пятничных тренировок, а также двух квалификаций и гонок в субботу и воскресенье. Победитель получит 75 000 евро, а пилоты, занявшие второе и третье место, – 50 и 25 тысяч евро соответственно. DTM Trophy предлагает молодым пилотам в возрасте до 22 лет включительно возможность продемонстрировать свои таланты перед известными производителями и командами на международном уровне, а после завершения сезона самый быстрый юниор получит право на тест-драйв автомобиля DTM.