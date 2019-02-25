Новый Ford Transit откроет российским инкассаторам доступ к подземным парковкам

Ford расширяет линейку коммерческих автомобилей Ford Transit

Ford Sollers является одним из ведущих поставщиков фургонов для инкассации в России, и новая версия призвана сделать бронированный Ford Transit еще более удобным для городского использования. Уменьшение высоты стандартного фургона (модификация L2H2) на 190 мм позволит инкассаторскому Ford Transit заезжать на большинство подземных парковок. Благодаря этому повысится безопасность перевозок за счет возможности размещения машины ближе к инкассируемому объекту, а также освободится место на уличных парковках и обочинах дорог.

Данная версия сохранила весь функционал стандартных Ford Transit для инкассации. Автомобиль может быть бронирован по второму и третьему классам, наиболее востребованным на рынке инкассаторских автомобилей. При этом производственные возможности позволяют комбинировать элементы защиты разных классов в конструкции одного автомобиля.

В качестве дополнительного оборудования на автомобиль инкассации могут быть установлены телеметрический комплекс, позволяющий удаленно отслеживать местонахождение и состояние автомобиля, система внутреннего и внешнего видеоконтроля (до 8 видеокамер с возможностью записи на встроенный жесткий диск), система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы, крепления для оружия.

Инкассаторские фургоны на базе Ford Transit можно заказать с передним или полным приводом, мощность турбодизельного двигателя составляет 125 л.с. Переоснащение автомобилей осуществляется сертифицированными кузовостроителями, тщательный подход к выбору которых гарантирует соответствие конечной продукции высоким стандартам качества Ford. Цена инкассаторских автомобилей на базе Ford Transit определяется на основе согласованной с каждым заказчиком внутренней планировки и оснащения специальным оборудованием.