В Москве перекроют несколько улиц
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В Москве перекроют несколько улиц
Март 25 16:03 2018

В Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В частности, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15.40 до 16.00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская», — говорится в сообщении.

Также, как пишет Газета.ru, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 будет полностью перекрыто движение в Проектируемом проезде №490.

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День Победыдорожное движениеМоскваперекрытие улиц
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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