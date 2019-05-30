Сотрудники Nissan во второй раз приняли активное участие в эко-квесте «Чистые Игры»

Сотрудники завода Nissan во второй раз стали участниками «Чистых Игр» – ежегодного командного эко-квеста по очистке территорий и раздельному сбору мусора.

Поддержка экологического праздника стала традиционным вкладом Nissan в чистое будущее Санкт-Петербурга и практическим шагом к реализации своей экологической стратегии.

Экологическая ответственность – одно из приоритетных направлений развития завода. Предприятие непрерывно снижает воздействие на окружающую среду, стремится к экономии всех видов энергоресурсов, нулевым выбросам загрязняющих веществ и углекислого газа, максимальной переработке отходов и очистке сточных вод.

Соревнования по раздельному сбору мусора проводится в формате увлекательного квеста с призами и подарками. Участники соревнуются в скорости очистки территорий, решают экологические загадки, делают фоточекины, ищут артефакты и получают за это баллы.

В 2019 году в «Чистых играх» в Новоорловском парке приняли участие 138 сотрудников завода Nissan и членов их семей – на 25 больше, чем в прошлом году. Волонтеры собрали 278 мешков мусора общим весом 2,7 тонны, что на 10% превысило прошлогодний результат – 2,4 тонны. Из всего собранного объема 39 мешков составили отходы пластика, которые отправились на вторичную переработку.

«Экологическая инициатива общественного движения «Чистые игры» полностью соответствует собственным стремлениям Nissan к улучшению экологической обстановки в Санкт-Петербурге и, в частности, в Выборгском районе, в котором находится наш завод. По этой причине руководство предприятия с воодушевлением поддержало волонтеров, заявивших о своем желании принять участие в квесте. Особенную гордость вызывает тот факт, что в этом году экологические инициативы оказались важны для большего количества наших сотрудников», — отметил Генеральный директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Игорь Бойцов.

«Чистые игры» – одно из самых успешных и популярных экологических мероприятий в России. Впервые идея эко-квеста была реализована в Санкт-Петербурге в 2014 году. В 2015 году эко-квест вышел на всероссийский, а в 2018-м – на международный уровень. В соревнованиях принимают участие 60 российских регионов и ряд стран, включая Индию, Японию, Китай и другие. В 2019 году «Чистые Игры» объединили 40 тысяч участников из 215 городов мира. За все время проведения квеста было собрано 800 тонн мусора.