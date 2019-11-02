Теперь можно будет оформить незначительное ДТП в приложении без вызова сотрудников ГИБДД

100 млн человек теперь могут оформить мелкие аварии с помощью телефона

С ноября автовладельцы смогут оформить мелкую аварию в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД: запускается новое мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое будет доступно для 100 млн пользователей портала госуслуг. – «Коммерсантъ». Программа заработает пока только в пяти регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В стрессовой ситуации приложением воспользоваться будет непросто, отмечают эксперты.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить электронный европротокол, для пользователей будет доступно с ноября, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Программа позволяет новым способом оформить мелкую аварию без пострадавших, в которой задействовано не более двух машин, а между участниками ДТП нет разногласий об обстоятельствах происшествия.

Приложение будет доступно пользователям портала госуслуг (их около 100 млн человек).

Если произошло столкновение, выполнены все условия для европротокола, авария оформляется с помощью смартфона одного из водителей. Данные участников приложение получит автоматически из системы госуслуг и от РСА. Остается сфотографировать повреждения автомобилей и заполнить поля в электронном извещении. Схему ДТП, однако, нужно зарисовать на бумаге, затем сфотографировать с помощью приложения. Сформированный черновик извещения о ДТП должен подтвердить другой участник ДТП. Приложение сгенерирует на экране QR-код: второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит, авторизовавшись, на портал госуслуг. Далее нужно согласиться или отклонить извещение, для того чтобы внести исправления (на это есть одна попытка). Если все правильно, на телефон придет уведомление, после чего участники ДТП могут разъезжаться.

На оформление уйдет не более 15 минут, говорят в РСА.

Приложение в какой-то момент предложит опцию: сфотографировать повреждения или обойтись без фото. При наличии снимков можно рассчитывать на компенсацию ущерба в размере 400 тыс. руб., без них лимит составит 100 тыс. руб. Пока оформить аварию новым способом можно будет только в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области. В последний момент к проекту присоединился Татарстан, говорит источник “Ъ” в президиуме РСА. Приложением может воспользоваться любой гражданин РФ независимо от регистрации и места жительства, если попал в аварию на территории этих субъектов.

Приложение существенно облегчит жизнь российским автомобилистам, уверен президент РСА Игорь Юргенс. Суперсервис работает пока в тестовом режиме, пояснил “Ъ” замминистра цифрового развития Максим Паршин, «будем дорабатывать его с учетом пожеланий и замечаний пользователей». Ориентировочно в 2021 году приложение начнет работать на территории всей страны. В ближайшее время будет реализован также программный конструктор аварий: схемы ДТП не надо будет рисовать на бумаге. Позже появится опция оформления ДТП с помощью двух смартфонов. По данным РСА, сейчас около 50% всех регистрируемых страховщиками аварий оформляются без инспекторов.

«Думаю, в спокойной обстановке люди смогут разобраться с этим приложением,— считает координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов.— А вот в условиях стрессовой ситуации, когда произошло ДТП, ты стоишь на МКАД, мимо тебя проносятся машины на скорости 100 км/ч, могут возникнуть проблемы. Нужно людям подробно объяснять, как это все работает. Необходим колл-центр, куда можно будет позвонить тем, кто не сможет разобраться на месте». Столичные власти поддержали запуск приложения. «Если граждане будут больше пользоваться европротоколом, убирать поврежденные машины с проезжей части, не дожидаясь инспектора, это должно разгрузить движение в городе,— говорят в московском ЦОДД.— Особенно эффект должен быть заметен на крупных магистралях, где даже мелкая авария может спровоцировать гигантский затор».

С запуском приложения для водителей сохраняется возможность вызвать сотрудника ГИБДД, европротокол — это право автомобилиста, а не его обязанность, обращает внимание заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин. Если граждане сомневаются в возможности применения европротокола, лучше позвонить в полицию, говорят в Госавтоинспекции, дежурный задаст необходимые вопросы и даст инструкции.