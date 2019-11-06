В центре Киева снова произошел апокалиптический прорыв трубы с горячей водой

В центре Киева снова произошел апокалиптический прорыв трубы с горячей водой
Ноябрь 06 19:57 2019

Саксаганского и Шота Руставели заливает горячая вода. При этом из-за ЧП машина провалилась под асфальт – «Корреспондент.net»

В центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского во вторник, 5 ноября, снова произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный.

Асфальт поплавился как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте.Перекрёсток Саксаганского и Шота Руставели

Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 5 ноября 2019 г.

Улицу в результате ЧП полностью залило кипятком, также образовался провал, в который провалилась легковушка.

Ще трохи відео з перехрестя Саксаганського та Руставелі, де стався потоп окропу.

Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 5 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве детскую площадку залило кипятком. Припаркованное рядом авто провалилось под асфальт. Причиной аварии стал прорыв трубы горячего водоснабжения.

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AMSRUS
AMSRUS

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