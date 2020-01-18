G-Energy Team: «Дакар» финишировал

42-е издание ралли-марафона «Дакар» финишировало

Марафон, впервые проводившийся в Саудовской Аравии, завершал 12-й спецучасток «Харад – Киддия» заявленной протяжённостью 374 километра. Однако дистанция вновь была сокращена, и участники закончили борьбу раньше, чем планировали – скоростной участок был сокращён до 167 километров по причине проведения строительных работ на расположенном вблизи трассы нефтяном месторождении.

В зачёте грузовиков победу на завершающем спецучастке «Дакара» одержал лидер Андрей Каргинов. А сразу вслед за ним к финишу примчался выступающий при поддержке “Газпромнефть – смазочные материалы” гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский – для него это лучший результат за карьеру выступлений на одном из сложнейших ралли-рейдов планеты.

В заключительный день участники гонки взяли старт в городе нефтяников Хараде, а финишировали в месторасположении строящегося развлекательного города-парка Киддия, который заложили в июле 2017 года в 45 километрах от столицы Саудовской Аравии, города Эр-Рияд.

Трасса последнего дня представляла собой сочетание самых разных дорожных условий – примерно половина маршрута была проложена через пески и дюны, треть по гравию и камням, а оставшуюся часть пелотон участников проехал по асфальту. А по завершении соревновательной части «Дакара» добравшихся до финиша участников ждал «Гран-при Киддии» – короткая гонка поддержки, результаты которой не входили в генеральную классификацию «Дакара».

Но главным событием заключительного дня безусловно стала церемония торжественного финиша, начавшаяся в 12:00 часов по местному времени (совпадает с московским). А сегодня вечером пройдёт церемония чествования победителей всех зачетных категорий «Дакара».

Грузовики

Андрей Каргинов довёл счёт побед на спецучастках нынешнего «Дакара» до семи. На финальном спецучастке пилот команды «КАМАЗ-мастер» опередил ближайшего соперника на две минуты – этим соперником стал… Алексей Вишневский, выступающий на грузовике «МАЗ» с логотипом G-Energy на борту!

Белорусский экипаж показал лучший для себя результат за весь «Дакар». Ему удалось оставить позади Эдуарда Николаева, Мартина Масика и Антона Шибалова.

Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский и Сергей Вязович предпочли не рисковать и гарантировано закончить гонку без проблем, ведя тактическую борьбу для достижения главного результата.

По итогам «Дакара» Андрей Каргинов одержал победу, на 42 с половиной минуты опередив своего товарища по команде Антона Шибалова.

Сергей Вязович финишировал на «Дакаре», ставшем дебютным для капотного грузовика «МАЗ», на третьей позиции в генеральной классификации. Белорусский пилот стал единственным участником, которому удалось навязать борьбу «Синей армаде» – Вязович опередил ставшего четвёртым Дмитрия Сотникова на 50 минут.

По итогам гонки Алексей Вишневский занял восьмое место – ему не хватило всего-навсего 8 минут, чтобы классифицироваться седьмым, на этой позиции финишировал Алеш Лопраис. Александр Василевский, который страховал своих товарищей, выступая в роли «быстрой технички», завершил гонку на 12-м месте.

Таким образом две заявленные цели выступлений были достигнуты: «капотник» минского автомобильного завода финишировал в ТОП-3, показав, что может навязывать борьбу своим соперникам на трассе, а бескапотный грузовик вошел в десятку лучших.