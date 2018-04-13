Российский завод Mitsubishi заработал в две смены
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Российский завод Mitsubishi заработал в две смены
Апрель 13 14:08 2018

Пресс-служба компании «ММС Рус» объявила о запуске второй смены на производственной площадке ПСМА в Калуге.

В две смены будут собираться внедорожники Mitsubishi Pajero Sport и Outlander. Отметим, что это на данный момент единственные модели, производство которых осуществляется на данном предприятии.

Напомним, что представители японской компании объявили о намерении расширить производство своих автомобилей в Калуге еще осенью прошлого года. А в конце того же года, как сообщают Автоновости дня, на заводе была налажена сборка дизельной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.

Как отметил заместитель руководителя «ПСМА Рус» Исао Тагучи, при подготовке запуска второй смены было дополнительно создано 440 рабочих мест. В обучении и стажировке новых сотрудников приняли участие технические специалисты Mitsubishi Motors Co. Это позволило обеспечить не только необходимые объемы производства, но и надлежащее качество.

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  Article "tagged" as:
MitsubishiPajero SportКалугаММС Рус
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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