Ford сделал самый мощный Focus ST

Новый Focus ST стал самым мощным в истории модели

В качестве силового агрегата под капотом нового хот-хэтча Ford Focus ST используется современный 2,3-литровый турбомотор на четыре цилиндра. Максимальная мощность агрегата из линейки EcoBoost составляет 280 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. В паре с ним будет предлагаться механическая трансмиссия на шесть ступеней, а также с роботизированной трансмиссией на семь ступеней.

Подобная мощность позволяет достаточно легкому хетчбэку разгоняться до «сотни» за шесть секунд. В новом моторе была использована фирменная технология борьбы с «турбоямой», разработанная специально для суперкара GT, а также для экстремального пикапа F-150 Raptor.

Еще одной особенностью нового ST стало три режима управления трансмиссией: «Normal», «Slippery/Wet» и «Sport». Также в работе трансмиссии используется технология от «Мустанга». Эта система оптимизирует обороты мотора при переходе между ступенями.

Помимо бензинового мотора в линейке «заряженных» Ford Focus ST присутствует и турбодизельный агрегат на 2,0 литра, способный развивать до 190 сил и 400 Нм момента.

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